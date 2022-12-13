«Есть различия в росте, возрасте». На «открытие» Крымского моста Путин отправил своего двойника — российский политолог 13 декабря, 12:31 По словам российского политолога Валерия Соловея, на Крымском мосту 5 декабря вместо Владимира Путина был его двойник (Фото:Sputnik/Pool via REUTERS)

Российский политолог Валерий Соловей в эфире программы Утренний разворот на YouTube-канале Живой гвоздь заявил, что на «открытие» Крымского моста, якобы восстановленного после взрыва, российский диктатор Владимир Путин отправил своего двойника.

«На Керченском мосту был двойник его. Кстати, достаточно тех фотографий, которые мы видели, чтобы обнаружить очевидные несоответствия», — сказал Соловей.

В частности, он обратил внимание на то, что в машине «якобы президент» в одних брюках, после чего он тут же говорит с рабочими — но уже в других брюках.

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«Ну, там фотографии, где он в профиль. В фас почему-то фотографий почти нету, то в капюшоне, то в полубок. Ну, прямо как капризная звезда, которая после пластической операции хочет показать себя в лучшем ракурсе», — назвал подозрительные моменты в фотосессии якобы российского диктатора на Крымском мосту политолог.

По словам Соловья, «этот человек», который пересекал Крымский мост «все-таки был» в Крыму.

«Это все делалось очень быстро, оперативно, чтобы враги не смогли засечь и не повредить», — отметил он.

Политолог добавил, что между Путиным и его двойником «есть различия по жестикуляции» и «по свободе движений».

«Другое дело, что у нас с вами не натренированный взгляд для этого. Естть различия в росте, возрасте, кстати, тоже имеются. Но так-то они более или менее даже почти идентичны и голос очень хорошо имитируется тоже», — сказал также Соловей.

По его словам, он определил, что на Крымском мосту был двойник, потому что «это та информация, которую уже не удается скрывать» и «западные журналисты из солидных изданий об этом начинают говорить, спрашивать и писать».

5 декабря российские пропагандисты сообщили о том, что Путин проехался по Крымскому мосту.

По информации пропагандистов, Путин проехал по Крымскому мосту за рулем автомобиля и пообщался со строителями. Ему доложили о восстановлении моста после взрыва в октябре текущего года.

Также был опубликован соответствующий видеоролик. На кадрах видно Путина за рулем автомобиля. При этом сложно понять, действительно ли диктатор находится на Крымском мосту.

Британский таблоид Daily Star обратил внимание на то, что на этом видео Путин «сознательно ставил руки в жесткое вертикальное положение, чтобы управлять транспортным средством, что вызвало дальнейшие предположения о том, что он пытается скрыть свое все более ухудшающееся здоровье».

Когда Путин приближается к мосту, он добавляет, что едет по правой стороне, потому что левую сторону «необходимо доделать», — отмечается в материале.