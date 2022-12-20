Кремль взял под контроль. СМИ рассказали о доверии Путина к «военкорам» и том, как они стали хвалить поражения РФ 20 декабря, 14:18 «Военкоры» ВГТРК Александр Сладков (слева) и Евгений Поддубный (справа) (Фото:proekt.media)

Из-за тотального контроля российских властей над СМИ единственным источником «более или менее реальной информации» стали каналы так называемых "военных корреспондентов", пишет российское издание Проект.

По его данным о влиянии «военкоров» на российского диктатора Владимира Путина стало известно во время его встречи с кремлевскими пропагандистами 17 июня.

Опоздав на два часа, Путин все-таки провел с присутствующими, среди которых были «военкоры» встречу, продолжавшуюся не больше 40 минут.

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«Едва ли не все это время солировали военкоры ВГТРК Александр Сладков и Евгений Поддубный — они рассказывали о сложностях на фронте. По окончании мероприятия они попросились к президенту на разговор тет-а-тет и неожиданно получили добро. Так военные корреспонденты узнали, что стали настоящей силой. Путин действительно им доверяет, подтверждает высокопоставленный медиа-менеджер», — пишет Проект.

На момент этой встречи с Путиным «военкоры» ругали армейское начальство за ошибки первого периода войны.

После встречи с Путиным Сладкова и Поддубного срочно вызвали в Минобороны — на встречу с главой ведомства Сергеем Шойгу и пресс-атташе министерства Игорем Конашенковым.

О деталях встречи они отказались сообщить проекту, однако их публикации после нее заметно изменились. После того, как 30 июня российские военные покинули остров Змеиный, Сладков и Поддубный поддержали это решение.

«Ну и правильно, что ушли. Мне важнее смысл, а не картинка. Мы, когда хотели пришли, когда захотели ушли, разве не так? Держать мужиков под обстрелом ради чего?», — написал после этого Сладков.

При этом после отступления российской армии из-под Киева в конце марта он реагировал совсем иначе.

«Представляю, если бы мы воевали с теми нацистами, скажем в 1942-м, и вели переговоры. <…> Как завтра мужикам на передовой в глаза смотреть», — писал тогда «военкор».

Проанализировав публикации в 25 крупнейших российских Telegram-каналах на военную тематику, Проект выяснил, что после встреч с Путиным и Шойгу риторику поменяли не только Сладков и Поддубный, но и значительная часть других «военкоров».

«Если решение об отступлении с киевского направления в марте критиковали 11 из них, а прямо поддержали только два, то оставление Змеиного поддержали уже восемь каналов. Прямо против этого решения высказался только провластный военный эксперт Борис Рожин (канал Colonelcassad), еще десять каналов согласились с тем, что сделать это было нужно, но были недовольны тем, как Минобороны преподнесло решение публике. Что характерно — многие публикации были практически идентичны», — пишет издание.

Однако отступление российской армии из-под Харькова «военкоры» снова критиковали — и Путин снова провел встречу с ними.

«Участники активно убеждали главу государства — новые провалы может предотвратить только мобилизация, и всего через несколько недель, 21 сентября, глава государства действительно подписал указ о призыве запасников», — констатирует Проект.

Хотя быстро стало понятно, что российская мобилизация проходит «из рук вон плохо» «18 из 25 изученных Проектом каналов рассказывали о ней одинаково: определенные проблемы и перегибы на местах есть, но, к счастью, власть реагирует на обратную связь и быстро их решает».

То, что Кремль взял военкоров под контроль, стало очевидно в октябре. На фоне незаконной аннексии Россией оккупированных территорий четырех украинских областей Украина смогла освободить Лиман.

«В тот момент некоторые блогеры так хотели поддержать армию, что, по сути, радовались поражению. Задачей ВСУ было взять город 30 сентября, в день подписания договоров о „присоединении“ оккупированных украинских территорий к России — и с этой задачей Украина не справилась, опоздав на день — так поражение подавали многие каналы», — описывает сложивщуюся ситуацию Проект.