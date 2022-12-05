Диктатор подписал закон. Путин запретил в России митинги в зданиях госорганов, вузах, школах, больницах и не только 5 декабря, 17:01 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

В понедельник, 5 декабря российский диктатор Владимир Путин подписал закон о запрете в РФ митингов в зданиях госорганов, вузах, школах, больницах и возле них, в аэропортах и портах, на вокзалах, на участках, где расположены церкви и у объектов жизнеобеспечения.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА Новости.

Ранее было запрещено проводить митинги лишь у зданий резиденций Путина, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.

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Также новый закон предусматривает, что каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест митингов, если это «обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта».

