Диктатор подписал закон. Путин запретил в России митинги в зданиях госорганов, вузах, школах, больницах и не только

5 декабря, 17:01
Поделиться:
Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

В понедельник, 5 декабря российский диктатор Владимир Путин подписал закон о запрете в РФ митингов в зданиях госорганов, вузах, школах, больницах и возле них, в аэропортах и портах, на вокзалах, на участках, где расположены церкви и у объектов жизнеобеспечения.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА Новости.

Читайте также:
Путин в бешенстве. Что остановит войну, готов ли диктатор к такому решению и как настроены россияне — интервью з Преображенским

Ранее было запрещено проводить митинги лишь у зданий резиденций Путина, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.

Видео дня

Также новый закон предусматривает, что каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест митингов, если это «обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта».

https://www.youtube.com/watch?v=yMqBFM-_orM
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Россия Владимир Путин Митинг

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X