Несогласным угрожают. Кремль запретил высокопоставленным чиновникам увольняться во время войны — СМИ

15 мая, 13:29
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По данным СМИ, Кремль запретил высокопоставленным чиновникам увольняться (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

По данным СМИ, Кремль запретил высокопоставленным чиновникам увольняться (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Кремль запретил высокопоставленным чиновникам увольняться во время войны РФ против Украины, несогласным угрожают уголовным преследованием, сообщают Важные истории со ссылкой на четыре источника.

«Мне известно о как минимум двух случаях, когда губернаторы пытались уйти со своих постов, но в УВП (управлении внутренней политики АП — Прим. ред.) им не просто запретили, а намекнули на уголовные дела», — сказал экс-сотрудник ФСБ.

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Знакомый чиновника из Кремля также слышал об этом запрете.

«Желающих [уйти] после начала войны много. Если все уйдут, будет потеряно управление», — сказал он.

По информации журналистов, желание уйти с поста в Кремле расценивают как предательство, поэтому перед госслужащими поставили задачу «демонстрации единства».

Ранее несколько сотрудников ФСБ жаловались журналистам, что из-за объявленной диктатором Путиным мобилизации не могут уволиться.

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По словам источников, запрет на увольнение неформальный и незаконный, поэтому из него могут быть исключения — например, по состоянию здоровья или по коррупционным причинам.

«За возможность тихо, незаметно уйти сейчас многие готовы хорошо заплатить», — сказал источник.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Кремль Увольнение Война России против Украины

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