На фоне «военных». Путин записал новогоднее обращение, одну из участниц массовки СМИ уже показывали с ним в других ролях 31 декабря, 18:51 Женщина слева от Владимира Путина, по данным Сибирь.Реалии, уже появлялась рядом с ним в других ролях (Фото:Кадр из новогоднего видеообращения Владимира Путина)

Российский диктатор Владимир Путин записал новогоднее обращение на фоне группы людей в военной форме. Его показали по телевидению в восточных регионах России, где Новый год уже наступил.

Российское вторжение в Украину в этом обращении диктатор называет судьбоносными и поворотными событиями, а незаконно присоединенные к РФ оккупированные территории четырех украинских областей — «исторически российскими землями».

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Путин также утверждает в видеообращении, что массовка, на фоне которой он его записал, — участники «специальной военной операции».

При этом издание Сибирь.Реалии обращает внимание на то, что женщина рядом с российским диктатором на этом видео уже появлялась рядом с ним в других ролях.

«В сентябре 2016 года президента сфотографировали на озере в Новгородской области вместе с рыбаками — она была среди них. А в январе 2017-го этих же людей заметили на рождественской службе в новгородском монастыре», — говорится в его Telegram-канале.

То, что, вероятно, та же женщина появлялась и на других пропагандистских видео, отметил и расследователь Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

В то же время издание команды Алексея Навального Сирена, утверждает, что перепроверила «женщину из обращения Путина с помощью сервиса по поиску людей в сети Pimeyes — она ранее не присутствовала на фото с ним».