Путин заявил, что Севастополь юридически всегда был в составе России

Президент России Владимир Путин считает, что Севастополь всегда юридически был российским городом.

Об этом он заявил во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным, передает пресс-служба Кремля.

Собянин заявил, что Москва и Севастополь – города-побратимы, и "во все времена, даже когда Севастополь не был в составе России", Москва всегда помогала ему.

Путин же сказал Собянину, что Севастополь формально всегда принадлежал России.

"Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения и даже при передаче – незаконной передаче – Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного Совета СССР. А по закону, нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР. Но даже при этом незаконном, по сути, процессе про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины", – сказал Путин.