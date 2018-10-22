22 октября 2018, понедельник

Путин заявил, что Севастополь юридически всегда был в составе России

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Владимир Путин заявил, что Севастополь всегда был российским городом

Владимир Путин заявил, что Севастополь всегда был российским городом

Президент России Владимир Путин считает, что Севастополь всегда юридически был российским городом.

Об этом он заявил во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным, передает пресс-служба Кремля.

Собянин заявил, что Москва и Севастополь – города-побратимы, и "во все времена, даже когда Севастополь не был в составе России", Москва всегда помогала ему.

Путин же сказал Собянину, что Севастополь формально всегда принадлежал России.

"Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения и даже при передаче – незаконной передаче – Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного Совета СССР. А по закону, нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР. Но даже при этом незаконном, по сути, процессе про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины", – сказал Путин.

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