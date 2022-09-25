Забывает имена и даты. У Путина появились провалы памяти — украинский дипломат 25 сентября, 11:32 Украинский дипломат обратил внимание на провалы в памяти российского диктатора Владимира Путина (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Pool via REUTERS)

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015—2019 годах Валерий Чалый в интервью журналистке Елене Трибушной рассказал, что у российского диктатора Владимира Путина появились провалы в памяти.

«Что меня настораживает — я знаю это точно и видел это на практике: у Путина хорошая память, а он начал терять это. Я не знаю, что это — последствия стресса и постоянного напряжения или возраст берет свое, но он теряет память. Он забывает имена, даты, у него провалы, и это опасно», — сказал Чалый в интервью.

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Дипломат подчеркнул, что такой человек не может управлять ядерным государством и что Путин теряет возможности управления.

В начале сентября о том, что российского диктатора подводит память и критическое мышление в интервью НВ, рассказывала врач-невролог Александра Щебет.

В конце августа представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что Путин болен морально и физически, у него наблюдаются признаки шизофрении.

«Состояние его здоровья сложное. Но он будет воевать до конца своих дней. Он не остановится и не откажется. Думать, что его здоровье будет влиять на ход войны, ошибочно. У него одна цель и он ее озвучил: „Петр I воевал 21 год, следовательно, и я столько же буду воевать, и буду воевать до тех пор, пока не сделаю того, о чем мечтаю“. Во всех его программных статьях, которые он писал, изложено, какое у него мировоззрение», — подчеркнул представитель разведки.

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