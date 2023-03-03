«Недалеко до инфаркта или инсульта». Путин «взбешен как никогда» из-за расследования о Кабаевой и их детях — СМИ 3 марта, 17:17 Российский диктатор Владимир Путин во время видеосовещания с Совбезом РФ, 3 марта (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин был «взбешен как никогда» после публикации расследования об образе жизни его любовницы Алины Кабаевой и их детях на фоне войны в Украине, пишет издание Radar.

Вскоре после того, как впервые стало известно, что Путин и его предполагаемая давняя любовница Алина Кабаева скрываются от войны в секретной резиденции Путина под Москвой, 70-летний российский диктатор был, как выразились кремлевские инсайдеры «взбешен» тем, что информация просочилась, пишет издание.

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Также оно отмечает, что российский диктатор был в равной степени возмущен атаками украинских беспилотников на южные и западные регионы России.

«Говорят, президента таким взбешенным ещё никто не видел. … Так и до инфаркта или инсульта недалеко», — цитирует Daily Mail Telegram-канал Генерал СВР.

В сообщении этого Telegram-канал также говорится, что Путин сказал, что «у него есть стопроцентная информация о том, что утечка шла именно из круга общения Кабаевой» и обвинил ФСБ России в том, «что не сохранили тайну, похлеще государственной».

Генерал СВР также утверждает, что после того, как Путин потерял сознание 1 марта ему якобы пришлось вызвать врачей, что, как отмечает Radar, «еще более удивительно».

«К президенту были вызваны дежурные медики, которые, пробыв с Путиным около получаса, удалились, оставив его отдыхать», — говорится в сообщении Telegram-канала. Также отмечается, что здоровье Путина «ухудшилось» и он «отказался от еды из-за сильной тошноты и головной боли».

Radar напоминает, что Путина впервые обвинили в том, что он скрывается в секретном дворце со своей предполагаемой любовницей в январе, после того как выяснилось, что он приказал установить мощную систему противовоздушной обороны вокруг своей резиденции в Новгородской области России.

Сообщалось, что Путин приказал установить систему из-за своих растущих опасений, что Украина попытается убить его лично, чтобы положить конец войне.

После последней серии ударов беспилотников по России Путин, согласно сообщению «отчитал» своих военных и «предположил, что это дело времени», когда удары достигнут своей цели — его самого.

«Несмотря на обещания не допустить подобного, Путин в матерной форме высказал участникам совещания свои претензии и закрыл основную часть совещания», — говорится в сообщении Telegram-канала.