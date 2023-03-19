Российский диктатор Путин вызвал новые подозрения по поводу ухудшения своего здоровья после визита в Крым, во время которого заметно хромал 19 марта, 12:57 Владимир Путин во время визита в оккупированный Крым 18 марта (Фото:Sputnik/Russian Presidential Press Office/Kremlin via REUTERS)

Кремлевский диктатор Владимир Путин вызвал новые подозрения о состоянии своего здоровья после того, как во время визита 18 марта в оккупированный Крым, прогуливаясь, сильно хромал. В последние несколько месяцев появлялись многочисленные заявления о том, что хозяин Кремля болен раком поджелудочной железы и простаты, а также страдает болезнью Паркинсона.

Об этом сообщает издание Express.

Путина сняли на видео, когда он прогуливался по Севастополю, который является одной из военно-морских баз Черноморского флота России и который в последние месяцы стал объектом ударов.

Видео дня

Как отмечает издание, на видео и фотографиях президент России казался слишком слабым, что помогло разжечь дискуссию о общем его состоянии здоровья и способности продолжать быть президентом РФ.

На видео видно, что кремлевский диктатор испытывал определенный дискомфорт во время ходьбы, что резко контрастирует с его предыдущими появлениями на публику в начале этой недели в Москве и сибирском городе Улан-Уде, где он не проявлял никаких признаков хромоты.

18 марта российский диктатор Владимир Путин приехал в Крым. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения РФ и именно в годовщину российского псевдореферендума на украинском полуострове.

Российское издание РБК отмечало, что Путин приехал в Севастополь на открытие школы искусств и центра Корсунь.