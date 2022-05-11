«Тектонические оползни между башнями Кремля». Как Путин отстраняет разведчиков из-за провала войны в Украине — экс-сотрудник СБУ 11 мая, 21:09 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Военный парад по случаю 9 мая. Москва, Россия. (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Журналисты сообщают, что российский диктатор Владимир Путин возложил задачу основного разведоргана во время полномасштабного вторжения в Украину из ФСБ на военную разведку ГРУ. Однако бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун считает, что полностью отстранить от работы он их не мог.

Война России против Украины — главные события 11 мая

«Он не мог полностью отстранить, потому что это структура, отвечающая за определенное направление деятельности. Ситуация, начиная с 2000-х годов, выглядела для тех, кто разбирался в спецслужбах и их функционировании, очень странной. Служба внешней разведки должна заниматься иностранными странами, находящимися рядом с Россией или вдали от нее. А выяснилось, что, например, за страны бывшего Советского Союза, кроме Прибалтики, отвечало ФСБ. <...> Мы теперь понимаем, что просто Украина и другие республики даже не считались самостоятельными государствами, — объяснил Ягун в эфире Радио НВ.

Видео дня

Согласно задумке РФ, продолжил бывший силовик, эти страны должны были войти обратно в состав России, а потому и была создана соответствующая разведка в системе контрразведки.

«И эта пятая служба, я так понимаю, не удосужилась предоставить информацию, согласно которой „спецоперация“ должна была развиваться по той логике, по которой они ее предполагали. На этом этапе они, не объявляя войну, поняли, что, прежде всего, за Украину должна была отвечать военная разведка России», — рассказал Ягун.

Теперь, после провала в Украине, предполагает он, между Путиным и ФСБ «могут быть трения»:

«Это все же свидетельствует о тектонических оползнях между так называемыми башнями [Кремля], как их сейчас любят называть. Возможно, именно это и привело к отстранению определенной категории близких к Путину лиц. В первую очередь это Бортников, Патрушев, Иванов. <...> Те, кто отвечал за военные дела, несмотря на то, что они не смогли добиться каких-либо значительных успехов в Украине, убедили Путина, что провал — это не их вина, а ФСБ, которая предоставили ложную информацию».

По мнению эксперта, главе Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву перед началом войны в Украине была известна правдивая информация, поэтому он и нервничал при признании Россией «Л/ДНР»:

«Путин потреблял ту информацию, которую он хотел потреблять. И его информация была, как мы теперь понимаем, не просто ложной, а полностью обезображена, а согласно этому он принимал такие решения. Патрушев, понимая ситуацию, надеялся, что все останется на уровне признания так называемых республик».

Глава Совбеза никак не мог подумать, что начнется полномасштабная война с заходом с четырех сторон, ведь это противоречило той информации, которая у него была.

«Он понимал, что основываясь на той информации, которую имел [Путин], а она в своем подавляющем большинстве лжива, будет значительный провал. И как человек, который немного разбирается в аналитике, он понимал, что виновными сделают тех, кто продавал эту информацию, и на чем базировались возможные государственные перевороты, встречи с флагами, с хлебом и солью», — добавил Ягун.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.