Слова диктатора. Путин выступил с речью на параде в Москве, мобилизацию не объявил 9 мая, 10:56 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин выступил с речью на параде 9 мая в Москве, мобилизацию он не объявил.

Война России против Украины — главные события 9 мая

В своем выступлении Путин сделал ряд ложных заявлений.

Например, он обвинил страны НАТО в том, что они «не захотели услышать» Россию.

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«А это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. И мы это видели», — сказал он.

Диктатор заявил, что перед началом войны России против Украины якобы шла «подготовка к очередной карательной операции на Донбассе», а также «к вторжению» на «исторические земли» и оккупированный страной-агрессором Крым.

«В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий», — сказал диктатор.

Также Путин поддержал членов террористический формирований «ДНР» и «ЛНР», заявив, что они якобы «сражаются за Родину».

Диктатор соврал о «защите» Донбасса от «нацистов» и их «варварских ударов».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских и западных чиновников писал, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой «специальной военной операции», как в России называют полномасштабное вторжение в Украину.



Позже премьер-министр Денис Шмыгаль также сказал, что, по данным спецслужб стран-партнеров, 9 мая Россия намерена официально объявить Украине войну.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью НВ сказал, что Россия готовится объявить мобилизацию 9 мая.

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