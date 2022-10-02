Путин праздновал аннексию украинских областей в куртке элитного бренда почти за полмиллиона рублей 2 октября, 09:00 Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Кремлевский диктатор Владимир Путин выступал на концерте, посвященному аннексии украинских областей, в куртке элитного итальянского бренда Brioni стоимостью 435 тысяч рублей.

Об этом сообщает Telegram-канал Верстка.

Издание обнаружило такую куртку на сайте московского ЦУМа.

Brioni — один из любимых брендов диктатора. Еще один фаворит Путина — итальянский дом моды Loro Piana. В пуховике этого бренда стоимостью 1,5 миллиона рублей Путин обращался к народу на митинге в Лужниках в марте — после начала вторжения в Украину.

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В пятницу, 30 сентября, Россия объявила об аннексии оккупированных территорий. В ходе церемонии в Кремле Путин выступил с очередной псевдоисторической и маниакальной речью, в которой озвучил огромное количество лжи и обвинений в адрес стран Запада и призвал Киев «немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров», но заявил, что аннексию территорий Украины обсуждать не станет.

В этот день около ста тысяч граждан Российской Федерации приняли участие в «праздновании» вооруженного захвата территорий Украины.