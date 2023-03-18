Путин ужесточил наказание за «фейки» о российских наемниках

18 марта, 15:51
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Путин ужесточил наказание за «дискредитацию» и «фейки» о войне (Фото:Sputnik / Mikhail Kuravlev / Kremlin via REUTERS)

Путин ужесточил наказание за «дискредитацию» и «фейки» о войне (Фото:Sputnik / Mikhail Kuravlev / Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин подписал законы, устанавливающие ответственность за «дискредитацию» и «фейки» в отношении воюющих в Украине российских наемников.

Соответствующий закон обнародован на официальном портале правовой информации РФ.

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Теперь нормы, кроме военнослужащих и органов власти, будут распространяться на «добровольческие формирования, организации или лиц», которые «способствуют выполнению задач, возложенных на вооруженные силы РФ», в том числе и бойцов ЧВК Вагнера.

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Максимальное наказание за «фейки» или «дискредитацию» российской армии будет предусматривать 15 лет колонии.

Первоначально ответственность за «дискредитацию» и «фейки» распространялась только на публичные заявления о российской армии. Позже действие соответствующих законов было распространено и на другие органы власти.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Владимир Путин Диктатура Российская пропаганда Режим Путина Частная военная компания Вагнера Дезинформация Война России против Украины вагнеровцы

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