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Путин встретится с Ким Чен Ыном. Российские депутаты заявляют о "родственности душ" и требуют смягчения санкций для КНДР

Сегодня, 11:08
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Путин встретится с Ким Чен Ыном. Российские депутаты заявляют о "родственности душ" и требуют смягчения санкций для КНДР - фото

KCNA via REUTERS

Встреча главы МВД РФ Владимира Колокольцева с главой Министерства народной безопасности КНДР Чо Пу Илом

На фоне подготовки встречи президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном российские депутаты заявляют о "родственности душ" народов двух стран и предлагают добиваться смягчений санкций для Северной Кореи.

Заявления депутатов Госдумы РФ приводятся в материале Русской службы BBC.

"Мы соседи, нас связывают добрая дружба, великая победа, и мы должны друг другу помогать. Тем более из-за санкций, под которыми находится Северная Корея последние 70 лет, и санкций, под которыми находится наша страна. Мы родственные души", - цитирует слова депутата Казбека Тайсаева издание.

По его мнению, Министерство иностранных дел Российской Федерации должно добиваться смягчения санкций для Северной Кореи. Также Тайсаев рассказал о поездке российской депутатской делегации в КНДР для участия в праздновании Дня солнца - государственного праздника в этой стране, отмечающегося 15 апреля, в день рождения бывшего руководителя Северной Кореи Ким Ир Сена.

"Мы летали туда на празднование Дня солнца, удалось и с людьми пообщаться, и на предприятиях побывать. Я вам скажу, что это великий народ, их на колени поставить никому не получалось и не получится. Они работают, живут, веселятся - даже в тех условиях, в которых они из-за изоляции находятся", - сказал депутат.

В настоящее время в Кремле идет подготовка встречи президента России Владимира Путина с главой КНДР Ким Чен Ыном.

В ходе встречи лидер КНДР якобы попытается заручиться поддержкой России, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после провальной встречи в Ханое.

В то же время, как рассказал Русской службе BBC глава фракции КПРФ в амурском Заксобрании Роман Кобызов, главной темой встречи должен стать вопрос снятия санкций против РФ и КНДР.

Теги:   Ким Чен Ын Владимир Путин КНДР

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