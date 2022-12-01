Почему Путин постоянно врет — отвечает психолог 1 декабря, 16:58 Психолог назвал Путина слабым человеком (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Владимир Путин постоянно лжет, поскольку не забоится о собственном имени и желает лишь власти, а как слабый человек еще и катастрофически боится проиграть.

Такое мнение в интервью НВ выразил психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким, отвечая на вопрос о том, почему российский диктатор постоянно врет

Видео дня

«Путина называют мастером отложенных проблем. Сталкиваясь с какой-то проблемой, он лишь усугубляет [ситуацию]. Он каждый раз создает какой-то новый инфоповод, чтобы это перебить, и вообще не думает, как будет их [проблемы] решать», — отметил Ким.

По его словам, с социальной точки зрения вранье часто связано с тем, что у человека нет стратегии и плана. «А также что человек не ценит собственный имидж, авторитет, не создает и не бережет собственный бренд. Путин — это человек, который понял, что ему нужна в этой жизни только власть. Ему не нужно хорошее имя или благодарность потомков. А только власть. И ради этого он способен пожертвовать всем на свете», — убежден психолог.

Ким добавил, что Путин нарушает правила, «потому что это сугубо КГБистское воспитание — действовать из-за угла, исподтишка». По его словам, именно такие неуверенные люди обычно и нарушают правила.

«Сильные, уверенные люди способны играть по правилам, потому что могут принимать свой проигрыш. А для неуверенных людей проигрыш — это трагедия, это смерть. Они очень боятся проиграть, а потому нарушают правила, потому что для них важнее выиграть, чем жить по правилам. Поэтому они ломают игру, не думая, что будет завтра, а ориентируются только на то, что будет сегодня», — заключает психолог.