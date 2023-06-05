Путин теряет контроль над провоенными нарративами в РФ: кто перехватывает рупор диктатора — политолог 5 июня, 14:36 NV Премиум Владимир Путин не смог убедительно объяснить соотечественникам причины начала войны или очертания ее финала (Фото:Sputnik/Гавриил Григоров/Кремль через REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин застрял в псевдоисторических отрицаниях существования Украины как независимого государства и утверждениях, что «специальная военная операция» идет по плану. Но в России есть те, кто активнее него пытается продвигать военные дискурсы, хотя они очень противоречат друг другу.

Об этом в своей новой колонке пишет политолог Павел Баев, профессор Института исследований мира (Осло, Норвегия).



"Претензии Путина на то, что он держит штурвал твердой рукой, все больше дискредитируются его неспособностью выдвинуть внятное предложение о прекращении войны, а объяснение причин ее начала не становится более убедительным", — замечает Баев.

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В то же время шум шовинистической российской пропаганды и антизападной истерии, который раздается из Москвы, «не так однообразен как это часто кажется», подчеркивает политолог. А вариации этого шума «обнажают существенные различия между российскими группами элит».

Павел Баев выделяет несколько наиболее «громких» персонажей, которые формируют альтернативное информационное пространство в РФ, кроме Путина, или же наоборот заняли примечательно "молчаливую» позицию.