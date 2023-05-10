«Ничего особенного». Путин впервые отреагировал на атаку дронов на Кремль 10 мая, 10:08 3 мая пропагандистские ресурсы страны-террориста сообщили об ударе беспилотниками по Кремлю (Фото:Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал атаку дронов на Кремль, и заявил, что в этом якобы «нет ничего особенного».

Об этом сообщает Агентство Новости.

Путин сообщил, что якобы «не придал большого значения» атаке дронов на Кремль.

Пропагандист Андрей Колесников, который присутствовал на встрече с диктатором, рассказал, что, по словам Путина, в этом беспилотнике «нет ничего особенного».

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Однако эти слова контрастируют с беспрецедентными мерами безопасности, которые 9 мая были на Красной площади. Например, на пути от метро до трибун нужно было пройти через четыре уровня проверки. У одного журналиста отобрали мундштук от IQOS, у другого — упаковку драже Tik Tac.

Путин заявил, что дрон (в газете говорится только об одном беспилотнике, хотя атаковали Кремль два устройства) был самодельным.

Диктатор заявил, что его «собрали из проволоки и современных материалов и снабдили зарядом примерно в 400 г тротила».

По словам Путина, подобные беспилотники уже залетали на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Владимира Путина заявила, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю.

По данным российских СМИ, во дворце Кремля, купол которого вспыхнул из-за атаки дронов, находятся рабочие кабинеты российского диктатора Владимира Путина и его кремлевская квартира.

Путин вроде бы не пострадал. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не атаковала территорию России.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что инцидент — попытка России перехватить информационную инициативу и оправдать свои военные преступления в Украине. Он предположил, что российские оккупанты могут готовить масштабный теракт.