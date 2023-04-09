«Восстановление» оккупированных территорий. Британская разведка рассказала о чем говорили на Совбезе РФ, который возглавил Путин 9 апреля, 08:52 Совет безопасности РФ (Фото:Спутник/Гаврил Григоров/Кремлин via REUTERS)

Как отмечает британская разведка, 5 апреля 2023 года российский диктатор Владимир Путин возглавил полноценное заседание Совета безопасности России, состоявшееся впервые с октября 2022 года. Главной темой были временно оккупированные территории Украины.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании.

Британские разведчики отмечают, что основной доклад представил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, в нем речь шла о «восстановление», правоохранительную деятельность и «общественный порядок» на незаконно захваченных территориях Украины.

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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 April 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zXsff4dL3k — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 9, 2023

Как отмечает разведка Британии, выбор Колокольцева основным докладчиком предположительно является попыткой Кремля показать ситуацию на этих территориях как «нормализованную».

Большая часть временно оккупированных территорий Украины остается зоной активных боевых действий, подвергается нападениям партизан и с чрезвычайно ограниченным доступом к основным услугам для многих граждан, добавили разведчики Британии.