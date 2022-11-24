Путин не посылает воевать репрессивные органы, опасаясь угрозы внутри России — бывший российский экономист 24 ноября, 14:02 По мнению, бывшего российского экономиста Максима Миронова, Владимир Путин боится угрозы внутри России (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Бывший российский экономист Максим Миронов, который сейчас преподает в Мадридской бизнес-школе, в интервью НВ рассказал, что российский диктатор Владимир Путин не посылает воевать репрессивные органы РФ, так как опасается угрозы внутри России.

В интервью НВ Миронов подтвердил, что в России существовал контракт об обмене свободы на стабильность.

«Это обусловлено еще и тем, что в свое время, в 90-е, демократия пришла в Россию на фоне страшного экономического кризиса, потому свободу на стабильность меняли охотно. Но сейчас стабильность рушится, забирают и стабильность, и уверенность в завтрашнем дне», — отметил экономист.

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По его словам, последствия этого непонятны, так как население сильно запугано, а машина репрессий все еще мощная и эффективная.

«Путин войну проигрывает, но при том он не посылает воевать Нацгвардию и свои репрессивные органы. Он их бережет. Прекрасно понимая, что угроза для него лично, она не идет со стороны Украины, она внутри России», — сказал Миронов.

При этом, по его словам, здание поддержки Путина «ломается в неправильную сторону».

«Выходят матери и жены и говорят, что их мужьям нужна хорошая экипировка и подготовка. То есть, почему их мужья едут убивать в Украину украинцев, которые никаким образом на них не нападали, этим вопросом они не задаются. Потому тот же Пригожин может прийти и сказать, что вот я — сильная рука, и его примут», — объяснил экономист.

16 ноября экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью НВ предположил, что, кто бы не пришел в России к власти после диктатора Владимира Путина, он будет гораздо хуже.

Согласно отчету Института изучения войны за 12 ноября, вывод российских войск из Херсона разжигает идеологический раскол между военными деятелями и российским диктатором Владимиром Путиным, подрывая доверие к нему.

По словам блогера и журналиста Дениса Казанского, в России фактически исчезло государство, так как там появляются такие олигархи как Евгений Пригожин, которые создают частные армии, для которых не писан никакой закон.

Издание Медуза сообщило, что Пригожин думает о создании некоего «консервативного движения», которое в дальнейшем может превратиться в политическую партию.