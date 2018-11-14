14 ноября 2018, среда

Путин - вор: российские школьники запустили челлендж после скандала в красноярской школе

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В России школьники начали челлендж
Скриншот комментария под постом Сталингулаг

В России школьники начали челлендж "Путин - вор"

В России школьники и студенты устроили челлендж после того как в Красноярском крае учитель отчитала десятиклассников за фразу "Путин - вор" на доске.

Об этом пишет Сноб.

Челлендж начался в группе Сталингулаг с фотографии из четвертой школы Гусиноозерска в Бурятии. На момент публикации новости, у поста было уже более 2 тысяч лайков, 59 перепостов и 37 тысяч просмотров.

В комментариях вызов приняли ученики из Красноярска, Нижнего Новгорода, Краснодара. Красноярский школьник, например, решил пошутить, написав "Путин — вор" в решении физической задачи.

Напомним, что толчком для акции стал инцидент, произошедший 12 ноября в одной из школ поселка Таежный. Ученик написал на доске "Путин — вор". Из-за этого учитель истории и обществознания Евдокия Семеновна Ковалева отчитала подростков. Педагог грозила полицией, телохранителями Путина и вспоминала времена, когда за подобный поступок могли расстрелять.

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