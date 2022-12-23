«В последний момент». Визит Путина в Нижний Тагил внезапно отменили

23 декабря, 11:51
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Владимир Путин должен был посетить Уралвагонзавод, однако так и не прибыл (Фото:Vladimir Gerdo/REUTERS)

Владимир Путин должен был посетить Уралвагонзавод, однако так и не прибыл (Фото:Vladimir Gerdo/REUTERS)

В РФ внезапно отменили визит главы кремлевского режима Владимира Путина в Нижний Тагил.

Об этом со ссылкой на сразу три источника сообщает портал E1.

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Российский диктатор должен был посетить Уралвагонзавод, однако его приезд «в последний момент» отменили.

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При этом отмечается, что к визиту Путина тщательно готовились.

Дороги по его предполагаемому маршруту вычистили, а движение по городу было ограничено. Кроме того, в Дзержинском районе, где, как ожидалось, глава Кремля должен был осматривать цеха УВЗ, отменили открытие елки.

Несмотря на все приготовления, кортеж, который был отправлен в аэропорт, вернулся без Путина.

Это уже не первое публичное мероприятие с его участием, которое было отменено за последнее время.

Ранее стало известно, что Путин отказался от ежегодной итоговой пресс-конференции и традиционного послания федеральному собранию.

Оба мероприятия служили важными площадками для его программных речей и отчетов о «достижениях» РФ.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Уралвагонзавод Нижний Тагил

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