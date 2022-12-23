«В последний момент». Визит Путина в Нижний Тагил внезапно отменили
Владимир Путин должен был посетить Уралвагонзавод, однако так и не прибыл (Фото:Vladimir Gerdo/REUTERS)
В РФ внезапно отменили визит главы кремлевского режима Владимира Путина в Нижний Тагил.
Об этом со ссылкой на сразу три источника сообщает портал E1.
Российский диктатор должен был посетить Уралвагонзавод, однако его приезд «в последний момент» отменили.
При этом отмечается, что к визиту Путина тщательно готовились.
Дороги по его предполагаемому маршруту вычистили, а движение по городу было ограничено. Кроме того, в Дзержинском районе, где, как ожидалось, глава Кремля должен был осматривать цеха УВЗ, отменили открытие елки.
Несмотря на все приготовления, кортеж, который был отправлен в аэропорт, вернулся без Путина.
Это уже не первое публичное мероприятие с его участием, которое было отменено за последнее время.
Ранее стало известно, что Путин отказался от ежегодной итоговой пресс-конференции и традиционного послания федеральному собранию.
Оба мероприятия служили важными площадками для его программных речей и отчетов о «достижениях» РФ.