Триллион для убийц. Как Путин вливал бешеные деньги в армию и почему это не сработало в Украине — российский медиапроект 31 августа, 19:31 В послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года Путин объявил о создании вооружений, которым «нет аналогов» (Фото:Кремль)

За 21 год правления диктатор Владимир Путин потратил на свою армию более $1,1 трлн, Россия стала одним из мировых лидеров по уровню военизированности госбюджета. Минфину РФ запрещено сокращать милитаристские расходы, ради них Кремль два десятилетия недофинансирует образование, медицину и другие мирные нужды россиян, пишет в своем медиапроекте российская журналистка Фарида Рустамова. При этом эффективность вооруженных сил России, как показала война в Украине, крайне низка.



НВ приводит основные тезисы статьи Рустамовой.

Когда именно Путин принял решение начать полномасштабную войну с Украиной, доподлинно не знает никто. Но можно точно сказать, что он накачивает нефтегазовыми доходами российскую армию все 22 года, что находится у власти. Это хорошо видно, если изучить приоритеты бюджетной политики Кремля с 2000 года, а также сравнить военные расходы России и других стран, отмечает журналистка.

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От нищеты к «вундервафлям»

В 1990-х годах армия Российской Федерации представляла собой жалкое зрелище. Она насчитывала 3 млн человек, почти 1,5% населения страны (в СССР, для сравнения, 1%), однако денежное довольствие военнослужащих было крайне низким, выплаты постоянно задерживались, государство не успевало строить обещанное военным жилье.

Было принято решение о постепенном сокращении ВС РФ, а также урезании расходов на закупку новых вооружений. Но даже с учетом этого денег катастрофически не хватало.

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Новая глава в истории российской армии началась с приходом Владимира Путина на пост президента. «Время, когда государство не жалело денег на ее содержание и создание нового оружия. А денег у Путина благодаря росту цен на нефть с каждым годом было все больше», — пишет Рустамова.

Глава Кремля после гибели подводной лодки Курск и кровавого подавления независимости Ичкерии взял курс на создание численно меньшей, но лучше технологически оснащенной армии. На это требовались огромные средства, их источником стал федеральный бюджет.

Путин на военных учениях, 2020 год / Фото: Кремль

Триумф новой милитаристской идеологии — выступление Путина в московском Манеже в 2018 году. Именно тогда он объявил о новых видах вооружений, которые, по его словам, разрабатывались в России с 2002 года, не имеют аналогов в мире и неуязвимы для противника. Это гиперзвуковая ракета Кинжал, комплекс Сармат с тяжелой межконтинентальной ракетой «практически без ограничений по дальности полета», ракетный комплекс Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, беспилотные подводные аппараты и боевые лазерные комплексы.

Если большинство видов «супероружия» пока остаются в виде проектов и презентационных «мультфильмов», то ракета Кинжал была применена в ходе агрессии против Украины в 2022-м.

Книга рекордов

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) подсчитал, что за 21 год военные расходы России выросли более чем в семь раз: в 2000 году они составляли $9,23 млрд, а в 2021 году — уже $65,9 млрд. При этом численность военнослужащих осталась на неизменном уровне — около 1,4 млн человек.

Итого: при Путине военные расходы России превысили $1,1 трлн.

Инфографика: SIPRI

Если в 2000 году Россия занимала 21-е место в мире по военным расходам, то по итогам 2021 года — пятое. Любая страна Евросоюза тратит на армию меньше, чем Россия. Например, военные расходы двух крупнейших европейских экономик — Германии и Франции — меньше, и росли они с 2000 года куда медленнее, чем военные расходы России. Военный бюджет ФРГ в 2021 году составил $56 млрд против $26,5 млрд в 2000 году, Франции — $56,6 против $28,4 млрд соответственно.

В абсолютных цифрах Россия уступает по военным расходам только США, Китаю, Индии и Великобритании. Украина в 2021 году потратила на армию $5,9 млрд, то есть в десять раз меньше, чем Россия.

Инфографика: SIPRI

«Статья о национальной обороне — одна из самых больших в федеральном бюджете России, который Путин ежегодно подписывает как президент. Немного упрощая, можно сказать, что федеральный бюджет — это деньги, которыми Кремль распоряжается напрямую. Примерно ⅔ расходов на оборону засекречены, и граждане России не знают, на что именно тратятся эти колоссальные средства. Однако основной получатель бюджетного финансирования на разработку нового вооружения известен — это госкорпорация Ростех, которая объединяет более 800 промышленных предприятий и конструкторских бюро. Эту госкорпорацию Путин создал еще в 2007 году, а руководит ей бессменно уже более 15 лет сослуживец Путина по КГБ Сергей Чемезов», — отмечает Фарида Рустамова.

Не надо лечиться, не надо учиться

По подсчетам медиапроекта, с 2006 по 2021 годы доля кассовых расходов на армию среди всех расходов федерального бюджета варьировалась от 12,3% до 23%, а если учесть статью Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, то доля силовиков вырастет до 22,7%-34,6%.

Больше Кремль тратит только на выплату пенсий и пособий, гораздо меньше — на образование и здравоохранение. Национальная оборона — единственная крупная статья госбюджета РФ, которая ни разу не сокращалась в номинальном выражении с 2000 по 2016 годы. Под нож попадали расходы и на школы, и на больницы, и на инфраструктуру, и даже на социальные выплаты, армия же поглощала деньги все большими темпами, особенно после войны с Грузией 2008 года.

Инфографика: Faridaily

В 2017 году номинальные расходы по статье Национальная оборона сократились, что, скорее всего, объясняется сокращением программы госгарантий (это не прямые расходы, а возможные траты в будущем) для оборонных предприятий. Впрочем уже в 2022 году затраты на армию вернулись в номинальном выражении на уровень 2016 года — около 3,6 трлн рублей.

Какими должны быть расходы на армию и спецслужбы в бюджете, решает лично Путин. «Все основные параметры и спорные решения всегда принимаются на уровне президента. Это серия оборонных совещаний в августе-сентябре каждого года. Министр финансов и силовики улетают в Сочи и „крыжат“ бюджет», — рассказал Faridaily бывший чиновник правительства.

Ежегодные расходы на образование в России составляют 4% ВВП при 7% у Швеции, которая лидирует в мире по этому показателю. При этом большая часть расходов на образование в России лежит на регионах, а не на федеральном центре.

Еще более печальная ситуация в здравоохранении. Государственные расходы в России на эти цели — 3,5−4,1%, большинство развитых стран тратит на здравоохранение минимум 5% ВВП. В некоторых странах этот показатель гораздо выше. Например, госрасходы на здравоохранение в Германии составили в прошлом году 11%, в Швеции — 9,8%, в Великобритании — 9,9%.

Ускорение и перестройка

В 2014 году Путин потерпел крупное политическое поражение — его киевский ставленник Виктор Янукович бежал, украинцы на Майдане поддержали евроинтеграцию страны. Кремль направил войска в Крым и на Донбасс, но еще одной показательной реакцией стало радикальное увеличение трат на армию, замечает Рустамова.

Именно с 2014-го, согласно расчетам SIPRI, Россия стала одним из мировых лидеров по военным расходам в процентах к ВВП среди стран G20. Именно этот показатель позволяет сравнивать уровень «воинственности» правительств: рассчитывается отношение между расходами на армию и размером экономики. По данным шведского института, в 2020 году затраты на армию в России достигли 4,26% ВВП, что больше, чем у США, Китая, Великобритании и любой из стран Евросоюза. В 2021 году благодаря росту глобальной экономики после пандемии эти показатели чуть снизились, но Россия сохранила в G20 второе место после Саудовской Аравии, которая, как и другие страны Персидского залива, тратит на армию в процентах от ВВП очень много.

Инфографика: SIPRI

Статистика исполнения федерального бюджета России позволяет сделать вывод, что на 2014—2016 годы пришелся пик расходов на перевооружение армии агрессора. Сама государственная программа вооружения (ГПВ) секретная, но ее общие параметры власти не скрывали. По словам Рустамовой, ГПВ стала первой в истории России такой программой, реализация которой не была сорвана.

До 2027 года планируется потратить 21,7 трлн рублей. Но аппетиты военных еще больше: уже началась подготовка программы на период с 2024 до 2033 года, и военные хотят получить на нее 30 трлн рублей.

Как отмечает проректор парижского Института политических исследований (Sciences Po) Сергей Гуриев, после оккупации Крыма власти России стали экономить даже на расходах в пенсионной системе: в 2014 году заморозили добровольные пенсионные накопления, в 2016 году отказались от индексации пенсий, а в 2018 году и вовсе решились на повышение пенсионного возраста. «Путин осознано выбрал путь увеличения военных расходов в ущерб расходам на развитие человеческого капитала», — подчеркивает Гуриев.

Это фиаско

«Несмотря на гигантские бюджетные расходы, российская армия, кажется, увязла в Украине, а выпущенные украинскими военными беспилотники уже летают над головами россиян. Вряд ли такой сценарий Кремль рассматривал в качестве базового в начале своей так называемой специальной военной операции», — приходит к выводу Рустамова.

Военные неудачи России связаны не только с недооценкой патриотизма украинцев и подготовленности ВСУ к отражению агрессии, но и с переоценкой силы армии РФ и ее оснащения. Гигантские военные расходы ушли в песок: даже околовластные эксперты (например, Василий Кашин из ВШЭ и член общественного совета при минобороны Руслан Пухов) признают, что российской армии не хватает беспилотников, средств технической разведки, современных средств наблюдения (прежде всего тепловизоров) и бронетанковой техники последнего поколения. Кроме того, Россия вступила в войну с крайней низкой долей сухопутных войск, необходимых для успешных боевых действий в Украине. Кремль в последние годы развивал воздушно-десантные войска, навыки которых мало востребованы в нынешнем конфликте.

Журналисты The Economist отмечали, что эффективность государственных расходов на армию снижает давняя проблема России — коррупция. Именно ей объясняются дешевые китайские шины на военных грузовиках, использование обычных мобильных телефонов и китайских бытовых раций на поле боя, отваливающаяся подошва солдатских сапог, просроченные пайки и т. д.

В России за расходами государства на армию практически нет никакого контроля, напоминает экономист Гуриев. «Важно понимать, что военная промышленность не может быть локомотивом экономического роста в России и драйвером технологий, как это было в СССР», — подчеркнул он.

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