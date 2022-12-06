Упал с лестницы. В СМИ поднялась новая волна слухов о тяжелом состоянии здоровья Путина 6 декабря, 13:29 Российский диктатор Владимир Путин на заседании Совбеза РФ 6 декабря (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

После появления информации о том, что российский диктатор Владимир Путин упал с лестницы в своей московской резиденции в Сети начало распространятся апрельское расследование о том, что Путин принимает «ванны из крови, полученной из оленьих рогов».



Об этом пишет издание Times Now.

«Российское новостное агентство Проект заявило в своей статье, что Путин иногда купается в крови, полученной из оленьих рогов. Говорят, что эта деятельность „мучительна“ для животных, но якобы полезна для здоровья президента России», — говорится в материале.

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1 апреля российское издание Проект опубликовало материал, согласно которому Путин по совету своего министра обороны Сергея Шойгу принимает ванны с применением экстракта из вываренных оленьих рогов.

В статье также говорится, что за 166 дней Путина 35 раз посещал в его резиденции хирург-онколог, специализирующийся на лечении рака щитовидной железы, Евгений Селиванов.

Times Now упоминает еще одну деталь из расследования Проекта — что Путин не единственный, кто «принимает лечебные ванны из крови животных». Так «лечились» и другие представители кремлевской элиты, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и глава Газпрома Алексей Миллер.

«Купание в крови рогов считается вековой традицией в России, Китае и Корее. Однако конкретных доказательств того, что панты (рога оленей в период их ежегодного роста, которые имеют трубчатую неороговевшую структуру, наполнены кровью и покрыты тонкой бархатистой кожей с короткой мягкой шерстью — ред.) благородного оленя Алтая, уроженца Сибири, могут помочь в омоложении организма, нет», — отмечает Times Now.

Издание напоминает, что в Сети также появлялись статьи о диете Путина. В основанной на нескольких интервью статье, опубликованной в Newsweek Беном Джудой, автором книги Хрупкая империя: как Россия влюбилась и разлюбила Владимира Путина, утверждалось, что Путин любит есть перепелиные яйца.

Новая волна слухов о плохом здоровье Путина начала распространятся после того, как на прошлой неделе появились сообщения о том, что российский диктатор упал с лестницы в своей резиденции в Москве, из-за чего «непроизвольно испражнился».

Отмечалось, что Путин приземлился на копчик, упав с пяти ступенек. Падение якобы заставило его испражнится из-за «рака, поразившего его желудок и кишечник».

До этого сообщалось, что Путин схватился за стул во время переговоров с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, а его руки при этом стали фиолетовыми.

В начале ноября британский генерал, бывший глава Генштаба страны и член палаты лордов Ричард Даннат заявил, что у российского диктатора Владимира Путина почернели сверху кисти рук, что может говорить о том, что в них вводят инъекции.

