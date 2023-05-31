Путин не знает, как реагировать. Неочевидные эффекты атаки дронов на Москву и рейдов на Белгородщину, — мнение эксперта 31 мая, 23:22 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexey Filippov/Pool via REUTERS)

В Кремле царит некоторое отчаяние: там не определили стратегии реагирования на тот факт, что война пришла в РФ, считает политолог Владимир Фесенко.



События последних дней — рейд легиона Свобода России и РДК на территорию РФ и атака дронов на Москву и Подмосковье — все больше приближают россиян к реалиям войны и стирают так называемые красные линии.

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Об этом в интервью NV рассказал Владимир Фесенко, директор Центра политических исследований Пента.

«Один из эффектов заключается в том, что россияне перестают доверять, или меньше доверяют российской пропаганде. Потому что есть контраст между реальными событиями и тем, что говорит их официальная пропаганда, — пояснил политолог, — Во-первых, у россиян появляется ощущение, что война приходит в Россию. Во-вторых, они постепенно привыкают к этому. То есть уже нет четких красных линий».

«Когда-то [экс-президент РФ Дмитрий] Медведев и другие говорили: не дай Бог кто-то ударит по крымскому мосту, или по Крыму, — мол, месть наша будет беспощадна и ужасна. Ну вот, ударили, и не раз. И по Москве — то же самое», — добавил Фесенко.

По его наблюдениям, у Кремля пока нет эффективной стратегии реагирования на то, что война приходит в саму РФ. «Они одновременно хотят избежать паники и формирования антивоенных настроений, а с другой стороны им придется демонстрировать какую-то решительность», — говорит Фесенко.

Утром 30 мая Москву и ее западные пригороды атаковали неизвестные беспилотники. По версии российских пропагандистов, БПЛА задели несколько жилых домов. Один из них сбили примерно в 10 км от подмосковной путинской резиденции в Ново-Огарево.