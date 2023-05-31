Путин не знает, как реагировать. Неочевидные эффекты атаки дронов на Москву и рейдов на Белгородщину, — мнение эксперта

31 мая, 23:22
NV Премиум
Поделиться:
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexey Filippov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexey Filippov/Pool via REUTERS)

Автор: Светлана Угнива

В Кремле царит некоторое отчаяние: там не определили стратегии реагирования на тот факт, что война пришла в РФ, считает политолог Владимир Фесенко.

События последних дней — рейд легиона Свобода России и РДК на территорию РФ и атака дронов на Москву и Подмосковье — все больше приближают россиян к реалиям войны и стирают так называемые красные линии.

Видео дня

Об этом в интервью NV рассказал Владимир Фесенко, директор Центра политических исследований Пента.

«Один из эффектов заключается в том, что россияне перестают доверять, или меньше доверяют российской пропаганде. Потому что есть контраст между реальными событиями и тем, что говорит их официальная пропаганда, — пояснил политолог, — Во-первых, у россиян появляется ощущение, что война приходит в Россию. Во-вторых, они постепенно привыкают к этому. То есть уже нет четких красных линий».

«Когда-то [экс-президент РФ Дмитрий] Медведев и другие говорили: не дай Бог кто-то ударит по крымскому мосту, или по Крыму, — мол, месть наша будет беспощадна и ужасна. Ну вот, ударили, и не раз. И по Москве — то же самое», — добавил Фесенко.

Читайте также:

Дым после удара дронами в Москве (Фото:Videо obtained by Reuters/via?REUTERS) Атаки дронов в России будут случаться все чаще. Кто и зачем организовал удар по Москве и Рублевке — версия Левина

По его наблюдениям, у Кремля пока нет эффективной стратегии реагирования на то, что война приходит в саму РФ. «Они одновременно хотят избежать паники и формирования антивоенных настроений, а с другой стороны им придется демонстрировать какую-то решительность», — говорит Фесенко.

Утром 30 мая Москву и ее западные пригороды атаковали неизвестные беспилотники. По версии российских пропагандистов, БПЛА задели несколько жилых домов. Один из них сбили примерно в 10 км от подмосковной путинской резиденции в Ново-Огарево.

Читайте также:
Атака беспилотников в Москве: Путин угрожает возмездием, Пригожин обвиняет чиновников, Игнат прогнозирует больше проблем у РФ — главное

Теги:   Пропаганда Москва Беспилотники БПЛА Подмосковье Российская пропаганда Агрессия РФ Владимир Фесенко Белгород Дроны Война России против Украины дроны в Москве беспилотники в Москве атака дронами

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X