Безумные имперские замашки. Путин изменил концепцию внешней политики, провозгласив Россию «оплотом русского мира» 31 марта, 15:31 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Диктатор Владимир Путин подписал указ о новой концепции внешней политики РФ. В ней США называют «главным проводником антироссийской линии», а Россию — «оплотом русского мира».

О подписании Путин заявил во время заседания Совбеза в пятницу, 31 марта.

Российские пропагандистские агентства РБК и ТАСС привели главные тезисы концепции Кремля. В частности, в ней сказано, что РФ «самоопределилась как оплот русского мира и один из суверенных центров мирового развития».

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Также есть тезис об использовании вооруженных сил для «отражения или предотвращения нападения» на Россию или ее союзников и угрозы «жестко пресекать антироссийские шаги недружественных государств». В то же время Кремль уверяет, что не считает Россию врагом Запада и говорит о «бесперспективной конфронтации».



Комментируя обновленный документ, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что его логика «отражает изменения на внешнеполитическом контуре» после начала полномасштабной войны против Украины.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Россия становится все более изолированной, а за год развязанной большой войны Путин «потерял все».

