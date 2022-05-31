Листаем медкарту Путина. Практикующий врач-психиатр называет симптомы имеющихся расстройств российского диктатора 31 мая, 08:17 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською По данным западных СМИ, российский диктатор Владимир Путин, помимо онкологического заболевания, страдает еще и от психических расстройств (Фото:Alexander Nemenov / REUTERS)

Роман Долинский, практикующий врач-психиатр, оценил состояние здоровья Владимира Путина и прокомментировал те его диагнозы, которые обнародовала западная пресса

После того как Владимир Путин развязал войну против Украины, состояние его здоровья, в том числе психического, стало актуальной темой. Одни западные издания объясняют алогичные решения российского диктатора так называемой стероидной яростью, вызванной длительным лечением стероидами вероятного онкологического заболевания, другие приписывают ему ряд психических расстройств.

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НВ обратился за консультацией к Роману Долинскому, практикующему врачу-психиатру, который просмотрел большинство последних доступных видео с Путиным, а следовательно имеет профессиональное представление о его состоянии.

— Как вы оцениваете психическое здоровье российского диктатора? Изменилось ли его поведение в последнее время?

— Что касается психического состояния Путина, люди думают, будто бессмысленное, непонятное или неадекватное поведение тиранов, которое нельзя постичь, — это проявление тяжелой психической болезни, которую можно вылечить, или через нее признать недееспособным или невменяемым. Однако это не совсем так.

Конечно, есть работы психиатров, предполагающих наличие определенных расстройств психики и поведения тиранов. Например, в отношении Иосифа Сталина указывают, что у него была предположительно эпилептоидная психопатия (по современной номенклатуре - расстройство личности). По некоторым данным, такое расстройство было и у Адольфа Гитлера. Это расстройство личности характеризуется чрезмерным эксплозивным [«взрывным» и импульсивным] поведением и колебаниями настроения от чрезмерного возбуждения до льстивости или раздражительности. Отмечу, что эпилептоидные психопаты не имеют патологических морфологических изменений в головном мозге и клинических признаков, которые присущи больным эпилепсией, хотя их особенности характера похожи на такие, как у пациентов, длительно болеющих эпилепсией.

Подобное расстройство личности – эпилептоидное – можно заметить и у Путина. В то же время, я не вижу у него признаков только классической эпилептоидности, поскольку у него, по моему мнению, определенный микс эпилептоидных черт и черт антисоциального расстройства личности. Ведь у Путина заметны отсутствие эмпатии, жестокость к близкому окружению, недоверие, убеждение, что прав тот, кто сильнее физически и агрессивнее. Это как раз свойственно антисоциальным психопатам. Поэтому у Путина заметны признаки прежде всего этих двух расстройств личности.

Что касается его поведения, то я бы не сказал, что оно за последнее время существенно изменилось. Дело в том, что расстройство личности — это то, что сопровождает человека всю жизнь. И если раньше Путин мог это как-то компенсировать или его окружение создавало для него определенный имидж, то по мере его неудач, старения и прогрессирования болезней, о которых говорили коллеги по медицине в предыдущих интервью, его личностные черты обостряются. Именно это мы сейчас видим и слышим в его выступлениях, приобретающих чрезмерную агрессивность, которую он уже не может скрыть.

Кроме того, у него есть вкрапления паранойяльного синдрома. Он вряд ли был у него с самого начала формирования личности, а скорее всего присоединился уже с возрастом. Именно поэтому он садится от людей на большом расстоянии, никого к себе не подпускает, скрывается где-то в бункере. Кстати, паранойяльные черты в поведении наблюдали и у Сталина незадолго до его смерти.

— А как возникают такие заболевания и чем они опасны?

— Если речь идет о расстройствах личности, то это состояния, которые развиваются с формированием характера где-то до 18-20 лет. В этом много врожденного, крайне важен наследственный фактор и нейрофизиологические особенности, но такое расстройство часто формируется и под влиянием определенного воспитания, особенно это касается антисоциальных психопатов. Известно ведь, что Путин был «проблемным ребенком», получил «дворовое воспитание», он рос, по разным данным, в неблагополучной семье, подвергался буллингу, а потом вырос и сам стал самоутверждаться за счет тех, кто слабее его.

Такое детство часто оказывает значительное влияние на окончательное формирование антисоциального расстройства личности. Большое количество лиц с таким расстройством, кстати, можно встретить в тюрьмах, где они отбывают наказание за тяжкие преступления. Фактически, когда речь идет о «маньяках» или серийных убийцах, это по сути антисоциальные психопаты.

Более того, такие психопаты могут подстраиваться, например, под начальство, имитировать любовь к родине, ради собственной выгоды проявлять преданность то кому-то одному, то кому-то другому, но не испытывать никаких теплых эмоций по-настоящему. В конце концов, о таких людях говорят, что они ради чего угодно «пойдут по головам». Кроме эпилептоидного расстройства личности, это расстройство, видимо, тоже было у Путина на протяжении всей жизни.

Как я и говорил, расстройства личности относительно постоянны в течение жизни, но иногда люди с такими расстройствами могут их компенсировать, скажем, в сфере, где их негативные черты, которые могут быть причиной их дезадаптации, не слишком заметны. И тут уже вопрос к самому российскому обществу: как такой человек, как Путин, смог там адаптироваться? Ведь значит, что ценности общества способствуют тому, что человек с такими чертами смог адаптироваться и общество его приняло.

— Чем вы можете объяснить воинственную агрессию и ненависть Путина, в частности, к Украине и украинцам?

— Думаю, что Путин боится примера Украины для своего народа. А фактически он боится своего народа. Из-за этого такая ярость, жестокость, возрастная паранойяльность и подозрительность к каждому.

При этом его эпилептоидные черты заключаются еще в том, чтобы все вокруг этого человека было только так, как он решил, и не иначе. Это такая искривленная разновидность педантичности. Есть педанты, которые волнуются, чтобы самим соблюдать порядок и у них требования, прежде всего, к себе, а эпилептоиды — педанты, предъявляющие требования к окружающему миру и окружающим. К примеру, на бытовом уровне такие люди, если, по их мнению, что-то лежит не на той полке, могут выдать бурную аффективную реакцию. Такие люди всех «строят», ведь, на их взгляд, только они в этом мире правы. Они не могут воспринять хаотичность мира, поэтому это их мерило обустройства порядка. В то же время эпилептоиды не воспринимают критику и бурно на нее реагируют, потому что это уничтожает картину их порядка, который они хотят навязать.

Очевидно изменения в украинском обществе (что оно более свободно, не будет подчиняться старым порядкам и общественно-политическому строю по советским методичкам, по которым он сам вырос и тезисы по которым до сих пор навязывает народу своего государства) и вызвали у Путина такую ярость. Поскольку эти изменения выходят за рамки привычного в его понимании строя.

— А как вы прокомментируете, что Путин полностью находится в плену собственных исторических иллюзий и зашоренности?

— Это можно объяснить только тем, что у него сложилась какая-то постоянная картина порядка, а эпилептоидность не дает ему выйти за рамки того мировоззрения, которое ему сформировали в КГБ или где-либо еще. Как следствие, человек оказался оторван от современных реалий и не способен критически оценивать геополитические вещи. Впрочем, его вполне устраивает такой «мирок», который он хочет построить. А когда этот «мирок» ломают, это вызывает у него неконтролируемую ярость, агрессию и жестокость.

— Есть ли какое-либо объяснение тому, что он постоянно лжет, отрицает очевидные факты, откровенно манипулирует и занимается подменой понятий?

— Относительно этого действительно возникает много вопросов: это какие-то бредовые идеи, сознательная ложь или манипуляции? Если предположить, что это манипуляция, то она не слишком тонкая, а грубая и прямолинейная. Поэтому считаю, что все-таки он это говорит сознательно и это не бредовая идея, а скорее —сверхценная идея. Потому что при наличии бредовой идеи человек четко уверен в том, чего очевидно не существует, и его невозможно в этом убедить никакими логическими доводами. А сверхценная идея [идея-фикс] основывается на событиях, которые имели место, но сопровождается яркой эмоциональной окраской и полностью захватывает внимание человека, а также обуславливает большинство его поступков.

Соответственно у Путина сформировалось несколько сверхценных идей, одна из которых состоит в том, что ему нужно «покорить» Украину. Он на этом очень фиксирован и не может скрыть свои эмоции, которые иногда берут верх. Это по нему очень хорошо видно. Часто в быту говорят, будто у него «взгляд, как у маньяка». Но слово «маньяк» очень бытовое, поскольку есть понятие «маниакальный синдром» или «мания» в психиатрии, и это совсем другое. Это скорее взгляд человека, который очень углубился в свою отдельную идею, которая уже давно отрывается от реальности, но человек готов на любые жертвы ради нее.

Будь он чистым эпилептоидом, может быть, что-то его тормозило, например, родные или близкие люди. А поскольку в его характере есть антисоциальная составляющая, то есть полное отсутствие эмпатии и сострадания, то ему не жалко никого. Поэтому он и бросает свою армию «на убой» в Украину, никак не сопоставляя это с реальными возможностями армии и рациональными взглядами на свои «капризы».

— И все же можно ли Путина считать маньяком?

— Сперва я хотел бы раскрыть значение слова «маньяк». Когда в бытовой речи или в широком смысле кого-то называют маньяком, то часто так называют человека с антисоциальным (или диссоциальным) расстройством личности (или психопатией, по-старому). То есть такой человек на фоне агрессии и ярости не способен сочувствовать, иметь глубокую привязанность и жалеть кого-нибудь.

Если углубляться в психологию поступков Путина, то, вероятно, он тоже не может сформировать какую-нибудь привязанность, поэтому у него возникают идеи покорить, как ему кажется, весь мир. И за неимением личной патологической фантазии он смотрит на тиранов из прошлого. Наверное, для него Сталин очень выдающаяся личность или Гитлер. Здесь, кстати, можно дискутировать, к кому он больше тянется. Но в этом покорении мира Путин видит свою самореализацию.

— А что с психиатрической точки зрения означает его зацикленность на разных символах и исторических датах?

— Действительно, есть люди, склонные к символическому мышлению. Однако Путин к этому не склонен. У него символизм иной: он сакрализует какие-то давно прошедшие даты или исторические фигуры. Но это не то символическое мышление, которое бывает у пациентов с тяжелыми расстройствами.

Его символизм очень ограничен, все крутится вокруг устаревших пафосных гражданских и военных торжеств, штампов: «деды воевали», «мы защищаем своих», «наша родина еще покажет этому «проклятому Западу» и «америкосам» и тому подобное — всегда одно и то же, что просто расширяется и ретранслируется, но не имеет четко сформированной концепции. Дело в том, что, вероятно, он не способен создать какую-то четкую идеологию. Даже идеологии нацизма или фашизма — на которые, как утверждают политологи, сейчас похожа идеология путинизма/рашизма — воплощены в путинской пропаганде бессистемно и непоследовательно. По-видимому, у него для этого не хватает интеллектуальных способностей, а вышеназванные особенности его характера также этому не способствуют.

— Издание Проект опубликовало расследование, в котором утверждает, что Путин увлекается нетрадиционной медициной, например, принимает ванны из экстракта рогов оленей. Как вы это прокомментируете?

— Это действительно выглядит странно и не поддается какой-то логике, поскольку, по разным данным, его дочь [Мария Воронцова] — врач [эндокринолог], а он сам окружен подразделением врачей, которые его обслуживают. И при этом он увлекается нетрадиционной медициной. Конечно, это какая-то дикость, но не думаю, что это психическое нарушение. Это, скорее всего, свидетельствует об уровне его культуры, его образованности и вообще представлении о медицине и способности что-то критически воспринимать. В конце концов, известно, что теми же пантами [рогами оленей в период их ежегодного роста] марала в свое время увлекался и [беглый президент] Виктор Янукович. Наверное, в их «тусовке» это какой-то модный метод лечения.

— Может ли человек с такими заболеваниями занимать руководящие должности или быть главой государства?

— Если бы это было в демократической стране, то, конечно, не мог бы. В конце концов, если человеку устанавливается диагноз «расстройство личности», то по законам многих государств, по отношению к нему действуют определенные ограничения — относительно владения оружием, возможности занимать некоторые должности и т.д. Впрочем, Путину, вероятно, такие обследования в юношеском возрасте не проводились или если и проводились, то вряд ли ставились такие диагнозы. Более того, поскольку он выходец из силовых структур, то обязательно должен был проходить обследование психиатра и нарколога — и тут вопрос: как он их проходил и какие выводы там были?

— В таком случае, можно ли это лечить?

— Извините, если человеку уже 70 лет, а все его личные врачи «ручные», то шанса на то, что он как-то с этим справится, как с болезнью, не видно. Дело в том, что важной составляющей лечения расстройств личности является психотерапия, на которую пациент/клиент должен быть настроен. А об этом в его случае не может быть и речи. Ведь человек жил с расстройством личности всю жизнь и вряд ли сможет прийти к этому [и согласиться на психотерапию с целью лечения]. К сожалению, и препараты, которые могли бы ему назначить, если бы он хотел лечиться, тоже особо ситуацию не исправят. Возможно, немного снизят агрессию и ярость и более-менее стабилизируют эмоционально, но до корня проблемы не дойдут, потому что здесь нужна глубокая психологическая работа. И не факт, что он на нее уже способен с учетом возможного когнитивного дефицита и ригидности мышления вследствие вероятных возрастных и сосудистых изменений головного мозга, на которые тоже косвенно указывают его поведение и высказывания.

— И каковы ваши прогнозы относительно психического состояния Путина?

— Расстройства личности, по классическим представлениям психиатрии, не имеют какого-либо явного прогресса, иногда они могут декомпенсироваться или определенные их черты обостряться. Некоторые когнитивные искривления (вследствие сосудистых и возрастных изменений) могут проявляться в виде еще большей непоследовательности. Вспомните хотя бы, что Путин уже несколько раз менял цель своей так называемой «военной спецоперации». Прежде всего, это свидетельствует о его растерянности, а для людей с эпилептоидными и антисоциальными чертами растерянность — это что-то фатальное.

В то же время по нему видно, что, к сожалению, он не остановится в достижении своей цели, но достичь ее будет все менее реалистично, потому что в его поступках теряется логическая последовательность — все сбивается.

Впрочем, он не находится в психотическом состоянии, при котором человек часто не может понимать и осознавать свои поступки. Я думаю, что мотивы и последствия своих поступков он прекрасно понимает. Однако неизбежно его состояние ухудшится за счет возрастных и сосудистых изменений, усилятся когнитивные нарушения — проблемы с памятью и вниманием, последовательностью и логичностью мышления.

— На ваш взгляд, Путина могут признать невменяемым?

— Вопрос вменяемости или невменяемости — это больше вопрос судебно-психиатрической экспертизы. В конце концов, оно сводится к выводу, насколько человек может осознавать свои поступки и как мог их обдумывать на момент совершения преступления. Я не судебно-психиатрический эксперт, но, по моему личному мнению, Путин сейчас осознает свои поступки и вполне понимает совершенные военные и государственные преступления. Поэтому должен нести за это наказание, а дело и суд над ним должны приобрести международную огласку. И вряд ли кто-нибудь скажет: «Он болен, поэтому мы его не будем судить». В конце концов, не думаю, что у него самого есть стратегия имитировать тяжелые психические нарушения. Вероятно, он просто хочет создать или уже создал в своей стране «ручную» судебно-психиатрическую систему, которая вообще не поднимала бы этот вопрос.

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