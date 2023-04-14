Как Путин стал «телегероем» Африки. Континент захлестнула волна пророссийской пропаганды в СМИ — NYT 14 апреля, 15:29 На африканском ТВ теперь сотрудничают с RT и славят Путина (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

В течение последнего года в новостных изданиях, на телеканалах и в соцсетях стран Африки становится все более интенсивным поток пророссийского контента, прославляющий Владимира Путина и агрессию России против Украины.

Об этом пишет издание New York Times в материале под названием Как Путин стал героем на африканском ТВ.



Волна прокремлевских нарративов, охватившая страны Африки за год полномасштабного вторжения РФ, призвана обеспечить поддержку российского вторжения в Украину и представить растущее присутствие России на африканском континенте как выгодное, в то же время очерняя американскую и европейскую — а особенно французскую — деятельность в Африке, констатирует издание.

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NYT указывает на то, что в недавно слитых в сеть документах разведки США есть и отчет о том, что российские спецслужбы в феврале 2023 года планировали пропагандистскую кампанию с использованием африканских СМИ, чтобы «перестроить» общественное мнение в Африке — с целью сближения его с Россией и отдаления от Запада.

Такой контент уже можно заметить в информационном пространстве континента: от страниц влиятельных блогеров в соцсетях до новостных вебсайтов и африканских телевизионных сетей, оформивших партнерство с прокремлевскими СМИ.

Вот некоторые примеры такой экспансии российской пропаганды в Африке, которые приводит NYT:

Телеканал Afrique Média, базирующийся в Камеруне и охватывающий миллионы зрителей в Африке, недавно подписал партнерство с RT — российской телевизионной сетью, финансируемой Кремлем, вещание которой остановлено в ЕС. Теперь «эксперты» в эфире этого телеканала регулярно восхваляют вторжение России в Украину, а один недавно даже заявил: «Слава Путину!». «Конец обманчивой пропаганде Запада», — написано на баннере телеканала, который оформил сотрудничество с RT в декабре 2022 года.

В целом телеканал RT и финансируемое Кремлем информационное агентство Sputnik подписали партнерские соглашения с как минимум дюжиной африканских новостных изданий, рассказал NYT Максим Одинэ, изучающий операции российских СМИ в Африке в IRSEM — исследовательском институте, связанном с Министерством обороны Франции.

В Южной Африке влиятельный блоггер Модибе Модиба прибавил к своему имени в Твиттере имя российского диктатора (теперь он Modibe Vladimir Modiba), чтобы выразить свое уважение и восхищение Путиным. Его аудитория в Twitter и Telegram насчитывает 148 000 подписчиков, при этом блогер активно репостит видеоконтент с RT. Модибе Модиба утверждает, что Россия не платит ему за эти «услуги» и что его отношение лишь отражает растущее «раздражение» молодых темнокожих южноафриканцев по отношению к Западу и ведущим южноафриканским СМИ. Он также доказывает своей аудитории, что западные страны «всегда хотят вмешиваться в африканские проблемы» и присутствуют на континенте только для того, чтобы «украсть наши ресурсы».

Инфографика: Modibe Vladimir Modiba / Twitter

В африканских соцсетях в этом году активно распространяется анимированное видео, в котором спецназовец с российским флагом и в военной форме со знаками ПВК Вагнера выпрыгивает из вертолета, чтобы прийти на помощь двум окруженным африканским солдатам из Мали и Буркина-Фасо. Вместе африканские военные и их российский «союзник» якобы побеждают Францию, изображенную в виде стаи зомбиподобных скелетов и гигантской змеи. В конце видео трое следуют в направлении Кот-д'Ивуара — традиционного союзника Запада. «Рад помочь», — говорит российский солдат своим западноафриканским «коллегам». Согласно утечкам документов американской разведки, в США это видео уже вызвало тревогу, поскольку подобная «анимационная» пропаганда направлена на самую широкую аудиторию в Африке — даже тех, кто не умеет читать. А глава администрации президента Кот-д'Ивуара в феврале вызвал посла России в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо, чтобы выразить «недовольство» этим видео, на котором страна изображена как якобы следующая цель «вагнеровцев» — об этом дипломатическом обострении также стало известно из утечки документов.

На высоком дипломатическом уровне прокремлевские нарративы в Африке тоже проявляют себя. Юрий Пивоваров, посол Украины в Сенегале и еще в четырех странах Западной Африки, рассказал, что высокопоставленный министр из правительства Сенегала спросил его о том, почему Украина напала на Россию — это традиционный тезис пропаганды РФ. А сенегальские журналисты задавали Пивоварову вопросы относительно того, почему Украина якобы «стала убежищем нацистов», приведя вместо доказательства пропагандистскую статью российского агентства Sputnik. «Если африканские государства так сильно придерживаются нейтралитета, который я вполне уважаю, почему они так привязаны к российским нарративам?» — сказал Пивоваров в интервью NYT.

Есть подтверждения того, что китайские компании помогают распространять российский контент в Африке. В частности, StarTimes, пекинский провайдер спутникового телевидения и других СМИ, продолжал предоставлять услуги клиентам RT, даже в то время, когда другие компании отказались от трансляции этого канала после начала войны. А в рамках соглашения об обмене контентом китайское государственное информационное агентство Синьхуа переводило материалы российской государственной службы новостей Интерфакс, которые затем подхватывали издания в Демократической Республике Конго и других странах Африки. По словам Дени Мадрид-Моралеса, эксперта по дезинформации из Университета Шеффилда, некоторые из таких статей пропагандировали ложные утверждения о том, что США якобы хранят химическое оружие в Украине.

«Российские фейковые новости производятся здесь в промышленных масштабах», — признает Абдулла Гуиндо, координатор Benbere, фактчекингового вебсайта в Мали, где ЧВК Вагнера имеет значительное присутствие.

Присутствие западных СМИ в некоторых частях континента заметно сокращается. Так, BBC сокращает десятки журналистов в Африке и закрывает по меньшей мере три канала, которые вещают на местных африканских языках. А финансируемые правительством Франции Radio France Internationale и France 24 были вынуждены приостановить вещание в Мали и Буркина-Фасо, откуда лидеры, приверженные России, выслали французских репортеров. Подобные запреты создали пространство для СМИ, способствующих распространению пророссийских нарративов, заявили Репортеры без границ в недавнем исследовании.