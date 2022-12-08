Почему россияне не протестовали против узурпации власти Путиным — объясняет политический обозреватель 8 декабря, 12:19 По мнению Леонида Швеца, антипутинисты не протестовали, потому что не верили, что у них есть надежда на успех (Фото:Sputnik/Alexander Shcherbak/Pool via REUTERS)

Политический обозреватель Леонид Швец в интервью Радио НВ объяснил, почему россияне не протестовали против узурпации власти Владимиром Путиным, хотя понимали, что есть угроза авторитаризма.

В эфире Радио НВ Швец отметил, что важной предпосылкой протестной деятельности является организованность, желательно с лидером, ставящим четкие цели, и ощущение того, что протесты могут дать результат.

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«Опять это очень по-человечески: если ты не видишь, что твое действие приведет к каким-то изменениям, то скорее ты его не будешь делать, чем будешь делать. В это упираются и эти люди, мне не очень нравится „либералы“, я бы сказал антипутинисты», — сказал политический обозреватель.

«Этих людей много и сначала мы видели какие-то даже антивоенные протесты, хотя совсем не тех масштабов, которых нам хотелось бы. И более того, другие люди, вот все болото, оно же смотрит. Если бы пошло, если эти антивоенные протесты были бы более убедительны, если бы этот сигнал был сильнее, и часть болота туда бы примкнула», — объяснил он.

По словам Швеца, в Киеве во время первого и второго Майданов «сначала это была работа меньшинства, но потом хорошо пошло и все, весь Киев подключился», а затем и регионы, потому что более пассивные люди почувствовали силу и захотели к ней присоединиться.

Также политический обозреватель напомнил, что в России «политически активных берут, извините, за разные места и заставляют либо прекращать политическую деятельность, либо каким-то иным образом с ними работают, скорее силовым образом».

В сентябре российский политический эксперт и социолог Игорь Эйдман в интервью Радио НВ говорил, что в России молодежь не протестует из-за страха, так как понимает, «что если они будут протестовать, их просто посадят и по крайней мере любые карьерные перспективы для них закончатся».

В октябре политолог Николай Давыдюк в интервью Радио НВ выразил мнение, что россияне не готовы к миллионным протестам, однако готовы к смене нынешнего диктатора Владимира Путина на другого.