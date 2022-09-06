Пенсионный возраст ввели не зря. Невролог о способности Путина занимать руководящую должность 6 сентября, 08:09 По мнению врача-невролога, российскому диктатору Владимиру Путину пора на пенсию (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Врач-невролог Александра Щебет в интервью НВ оценила способности российского диктатора Владимира Путина занимать руководящую должность.

«Что касается его возраста и способности занимать руководящую должность, то не зря же ввели пенсионный возраст. Это связано с тем, что есть определенные ресурсы здоровья, в частности, работы головного мозга. У пожилых людей все процессы становятся более заторможенными, замедленными, человек просто физически не может выполнять то, что он раньше делал обычно быстро», — сказала Щебет НВ.

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Также она отметила существование тезиса о том, что неограниченная власть приводит к к необратимым изменениям психики, «а если эта психика у человека с самого рождения была особенной, то там могут происходить дополнительные изменения» — «не как психическое заболевание, а как особенная акцентуация личности».

«И вот в случае Путина у нас джек-пот — здесь и возраст, и пребывание при абсолютной власти более 20 лет плюс очевидно были особенности личности с самого детства. Поэтому здесь весь „букет“ налицо. Таким образом, если подходить к этому моменту критически, он уже не должен занимать свой пост», — подытожила невролог.

В июле профессор кафедры психиатрии и человеческого поведения Калифорнийского университета Джеймс Фэллон заявлял, что российский тиран Владимир Путин проявляет свойства психопата, они заложены травмами, перенесенными в детском и зрелом возрасте; он сбросил маску холодного циника, которой прикрывался в первые годы правления, и сейчас чрезвычайно опасен.

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