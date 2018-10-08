Путин уволил спецпредставителя по торгово-экономическим отношениям с Украиной

Глава Кремля Владимир Путин уволил своего специального представителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной Дмитрия Ливанова.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента РФ.
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Ранее Ливанов занимал пост министра образования, где проработал с мая 2012 года, и был назначен спецпредставителем Путина по торгово-экономическим отношениям с Украиной в августе 2016 года, заменив Михаила Зурабова.
Ранее сообщалось, что Украина увеличила торговлю с Россией впервые с 2013-го.
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