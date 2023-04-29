«Путин срочно меняет руководство армии». Гиркин и Пригожин почувствовали запах крови Шойгу и Герасимова — Яковина 29 апреля, 18:14 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Pool via REUTERS)

Полетели головы российских генералов — диктатор Владимир Путин уволил нескольких военных руководителей одним махом, говорит международный обозреватель Иван Яковина.

Все из-за того, предполагает он, что «Минобороны кормило руководство страны дезинформацией о состоянии дел в армии, а система предоставления искаженной информации была отстроена снизу доверху».

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Сразу же боевик Игорь Гиркин (Стрелков) и глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, которые сцепились между собою, почувствовали запах крови министра обороны РФ Шойгу и начальника Генштаба Герасимова.

Чем это все закончится, Яковина рассказал в эфире Radio NV.