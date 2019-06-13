Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Президент РФ Владимир Путин подписал указы об увольнении двух генералов полиции в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В частности, Путин уволил генерал-майора полиции Андрея Пучкова — начальника УВД по Западному административному округу Москвы, которое возбудило уголовное дело в отношении Голунова.
Также уволен начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрий Девяткин.