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Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова

Сегодня, 14:05
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Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова - фото

REUTERS / Maxim Shemetov

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал указы об увольнении двух генералов полиции в связи с делом журналиста Ивана Голунова.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, Путин уволил генерал-майора полиции Андрея Пучкова — начальника УВД по Западному административному округу Москвы, которое возбудило уголовное дело в отношении Голунова.

Также уволен начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрий Девяткин.

Теги:   Россия Владимир Путин

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