Путин придумал украинские «подводные аппараты по 6 метров в длину» с «500 тоннами взрывчатки» 1 ноября, 00:13 Взрывы в Севастополе произошли утром 29 октября (Фото:Чп / Севастополь / Telegram)

Российский диктатор Владимир Путин в понедельник, 31 октября, рассказывал о якобы украинских «шестиметровых подводных аппаратах» с «500 тоннами взрывчатки».

«Послушайте, я не знаю, минобороны давало это или нет. Это же не шутки. Вот эти подводные аппараты 6 метров длиной. По-моему, 500 тонн там взрывчатки. Попадет, там ни от зерна, ни от корабля ничего не останется. А виноваты будем мы», — утверждал глава кремлевского режима на пресс-конференции в Сочи.



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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что Украина не имеет отношения ко взрывам в Севастополе и не использует подводные или надводные дроны, а единственные БПЛА применяются вдоль линии фронта.

В ООН также опровергли российский фейк о том, что «дроны» якобы могли запустить с судов, участвующих в экспорте украинского зерна. По словам замгенсека ООН Мартина Гриффитса, в ночь на 29 октября в «зерновом коридоре» не было ни одного судна.

29 октября Россия заявила, что приостанавливает участие в «зерновой сделке». Причиной россияне назвали взрывы в оккупированном Севастополе утром 29 октября, в которых Кремль обвиняет Украину и Британию.



Волонтерское сообщество GeoConfirmed установило, что беспилотники поразили как минимум три корабля Черноморского флота РФ в Севастополе, в том числе флагман Адмирал Макаров. Официального подтверждения уничтожения российских кораблей в Севастополе нет.



Киев называет выход Москвы из «зерновой инициативы» продовольственным шантажом и подчеркивает, что Россия выходит из соглашения под фальшивым предлогом.



Посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что после российских заявлений зерновое соглашение продолжило работать, а осмотр судов проводят посредники — Турция и ООН. 31 октября из портов Одесса, Черноморск и Южный вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции.

