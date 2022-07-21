Масштабное представление Путина. Зачем на самом деле российский диктатор экстренно собирал Госдуму и Совбез — политолог

21 июля, 08:23
Онлайн-совещание российского диктатора Владимира Путина с членами Совбеза РФ (Фото:kremlin.ru)

Онлайн-совещание российского диктатора Владимира Путина с членами Совбеза РФ (Фото:kremlin.ru)

Политолог, эксперт из стран Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский рассказал Радио НВ, зачем на самом деле российский диктатор Владимир Путин экстренно собирал Госдуму и Совбез 15 июля.

Преображенский отметил, что сначала казалось, что будет объявлено как минимум о назначении «референдума» на временно оккупированных территориях и о том, что Россия их аннексирует в сентябре.

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«Этого не произошло, почему мне трудно говорить. Но с учетом того, что ходили даже слухи о том, что Совет Федерации тоже экстренно может собраться, я так понимаю, что решение принималось, как говорится, с колес, лично Владимиром Путиным, и было принято решение пока этого не делать», — сказал политолог.

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В то же время, он отметил, что «был организован достаточно масштабный спектакль», который может производить впечатление, что «гора мышь родила», хотя для самого Путина он может выглядеть и иначе.

«А именно: было подписано около сотни законов, а именно репрессивных, в частности, относительно временно оккупированных территорий, например, признания работающих там гражданских россиян ветеранами. Кроме этого, был назначен человек, один главный человек, который отвечает за, условно, мобилизацию российской экономики и ее милитаризацию по сути дела», — уточнил Преображенский.

Политолог отметил, что речь идет о назначении Дениса Мантурова заместителем главы правительства РФ — министром промышленности и торговли.

Он также подтвердил, что один из подписанных законов предполагает, что предприятиям, которые могут работать на так называемую российскую «военную операцию», власти могут сами устанавливать график работы, хоть круглосуточный, семь дней в неделю.

«Очевидно, что это уже война в таком формате, в котором она была в Советском Союзе во время Второй мировой, когда военная власть устанавливала график работы любых заводов. В любой стране это как раз военная экономика, все, экономика и политика мирного времени в России закончились», — констатировал политолог.

Преображенский заверил, что когда это коснется россиян, они будут недовольны, но произойдет это не сразу.

«Вопрос в том, что как Запад пытается постепенно варить лягушку, то есть Владимира Путина, не давая ему выскочить, усиливая санкции, но явно не стремясь к немедленному уничтожению российской экономики, давайте говорить честно. А до того, чтобы Россия через несколько лет оказалась неспособна вести агрессивные военные действия, но не прямо сейчас. И примерно то же Владимир Путин делает с россиянами, как мне кажется, он постепенно вводит их в это состояние мобилизации», — пояснил он.

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По мнению политолога, введенный Госдумой перевод экономики на военные рельсы будет реализован не раньше первого-второго квартала следующего года.

Еще 5 июля Госдума РФ поддержала ряд законов, во многом переводящих экономику страны в режим «военного времени».

В законах говорится, что власть в Кремле может свободно вводить «специальные мероприятия» в экономике во время проведения «контртеррористических и других операций вне территории РФ».

Российские компании во время таких «мер» не будут иметь права отказывать в выполнении военных заказов. В то же время российские военные начальники могут в одностороннем порядке изменять условия договоров.

Также российское правительство получит право привлекать россиян к работе даже ночью или в выходные, если это потребуется.

На обсуждение соответствующих законопроектов Госдума потратила около 13 минут.

Редактор: Анастасия Одинцова

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