«Контроль становится более жестким». Выводы генерал-майора запаса СБУ после встречи Путина с «военкорами»

15 июня, 15:31
NV Премиум
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Российский диктатор Владимир Путин на встрече с «военными корреспондентами» в Кремле (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с «военными корреспондентами» в Кремле (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Автор: Богдан Амосов

13 июня состоялась показательная двухчасовая встреча диктатора Владимира Путина с российскими «военкорами».

С какой целью он их собрал в Кремле, в интервью Radio NV попытался объяснить Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, бывший заместитель председателя СБУ.

— Интересный случай: прямо в эфире пропагандистки Скабеевой, после встречи Путина с «военкорами», один из участников, пропагандист Сладков, взял и сдал всю «контору», что он сидел на карантине перед тем, как с диктатором встретиться. Это система дала сбой или, возможно, так и надо было? Возможно, у них была такая цель, сообщить это?

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— Я не знаю. Думаю, все же небольшой сбой был, потому что там еще одна подруга так же где-то ляпнула о карантине. А перед этим, мы знаем информацию, еще кое-кто проговорился. Затем был перехват информации по Пасечнику.

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Это не является чрезвычайной тайной, и это можно спокойно объяснить даже рядовым гражданам России — «для безопасности здоровья президента». Они же там очень за него переживают.

А это просто, как говорят, ошибка исполнителя в связи с тем, что они еще не очень обучены, как правильно вести себя на этих центральных каналах, поэтому порой позволяют себе выходить за рамки тех или иных выступлений.

Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Интервью NV Военная пропаганда Карантин Российская пропаганда Радио NV Война России против Украины

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