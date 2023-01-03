Путин резко усилил Медведева — бывший спичрайтер российского диктатора 3 января, 13:56 Дмитрий Медведев во время встречи с главой Китая Си Цзиньпином, 21 декабря (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Российский политолог и бывший спичрайтер Владимира Путина в 2008—2010 годах Аббас Галлямов в интервью NV рассказал, что российский диктатор резко усилил бывшего президента и премьера РФ Дмитрия Медведева.

«Медведев очень амбициозный, Путин об этом знает. В последнее время Путин резко усилил Медведева. Во-первых, того недавно отправили с визитом в Китай. Во-вторых, Медведева только что назначили первым замом в военно-промышленную комиссию», — сказал Галлямов NV.

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Политолог подчеркнул, что тема обеспечения вооруженных сил — главная проблема, которая стоит перед государством, а военно-промышленная комиссия этим и занимается.

По его словам, формальный председатель военно-промышленной комиссии — Путин, но до недавнего времени ею фактически руководил вице-премьер Денис Мантуров — подчиненный премьера Михаила Мишустина.

«Но вдруг появляется Медведев, человек, который явно не любит Мишустина, считает, что тот его подсидел. И как первый зампред этой комиссии Медведев теперь имеет право давать поручения и контролировать их исполнение остальным членам. То есть подчиненных нынешнего премьера Путин отдал в рамках комиссии в подчинение премьеру бывшему — Медведеву», — объяснил Галлямов.

По мнению политолога, именно из-за того, что Путин подумал, что усилил Медведева слишком сильно, он позволил владельцу ЧВК Вагнера Евгению Пригожину «публично щелкнуть звонко по носу» бывшего президента и премьера.

21 декабря Путин отправил Медведева на переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.

Сообщалось, что целью поездки заместителя председателя Совбеза РФ являлось обсуждение «международных вопросов», включая российскую войну против Украины.

Кроме того, Медведев передал китайскому лидеру некое послание от Путина, однако его суть не уточнялась.

26 декабря Путин назначил Медведева на новую должность своего первого заместителя в военно-промышленной комиссии РФ.

28 декабря основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, комментируя сумасшедшие «предсказания» заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева на 2023 год, назвал их «эротическими фантазиями».