Токаев унизил Путина в Москве, а диктатор на встрече снова странно дергал ногами — мировые таблоиды 29 ноября, 12:07 Токаев и Путин во время встречи в Москве, 28 ноября (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin)

Мировые таблоиды обсуждают очередное появление на публике Владимира Путина: его холодную встречу в Москве с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, в ходе которой российский диктатор к тому же вновь странно дергал ногами.

26 ноября в Казахстане состоялась инаугурация Касыма-Жомарта Токаева, переизбранного президентом на второй срок. А уже вечером 27 ноября Токаев приехал в Москву, где 28 ноября провел ряд встреч, включая переговоры с Владимиром Путиным.

Видео дня

Мировые таблоиды — от Великобритании (Daily Mirror) до Новой Зеландии (NZ Herald) — обнаружили несколько признаков того, что казахстанский президент не удостоил российского диктатора особым вниманием или тем более уважением — вопреки символичности визита Токаева в Кремль как первой поездки после инаугурации. Daily Mirror пишет, что предполагаемый союзник продемонстрировал «пренебрежительное» отношение к Путину: к примеру, он отказывался встречаться взглядом с диктатором и не вступал с ним в диалог на публике без крайней необходимости.

Речь идет о нескольких эпизодах открытых протокольных событий визита Токаева в Москву. Так, во время церемонии подписания декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном 69-летний Токаев сел перед Путиным и не стал с ним разговаривать.

Когда же руководители двух государств подписали декларацию перед камерами и обменялись документами, Токаев лишь на мгновение поднял свою папку, чтобы журналисты могли сделать фото, и поспешил передать ее помощникам, оставив Путина нелепо позировать с папкой в одиночестве.

Видео с обменом папками — ниже:

Президент Казахстана проявил подчеркнутую холодность к российскому диктатору и во время брифинга для СМИ, когда оба они сели перед журналистами. «Начать?» — спросил Путин Токаева, на что тот лишь коротко бросил: «Да», — даже не глядя на своего визави.

Аналогично во время публичной части Форума регионов России и Казахстана Токаев ни разу не обернулся к сидевшему рядом Путину, и формально произнес свою вступительную речь. Хотя российский диктатор, пытаясь поздравить Токаева с переизбранием, едва ли не впервые правильно произнес (а точнее прочел) его имя и отчество (Касым-Жомарт Кемелевич), а также поворачивался к собеседнику, вероятно ища его реакции. «Когда Путин поздравлял Токаева, казалось, казахстанский лидер намеренно отвел взгляд от разжигателя войны», — полагают журналисты Daily Mirror.

И хотя Путин апеллировал к «особому типу отношений» РФ и Казахстана, такие отношения никак не проявляли себя в невербальной коммуникации его гостя, заключает газета. Более того, Токаев заявил Путину, что хотя он якобы «удовлетворен тем, как развивается сотрудничество между странами», в то же время «нужно смотреть вперед, и именно с этой целью я прибыл сюда».

Короткий зрительный контакт между ними установился лишь на секунды — во время рукопожатия и обмена документами.



Как и NZ Herald, британский таблоид также обращает внимание на «одутловатое» лицо Путина и тот факт, что сидя в кресле во время встречи с Токаевым, он снова неловко и странно подергивал ступнями ног — привычка либо необходимость, которую ранее уже не раз замечали за диктатором журналисты. Такое поведение диктатора газеты порой интерпретируют как признак возможных проблем со здоровьем Путина.

Совсем недавно, во время встречи 22 ноября с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, Владимир Путин схватился за подлокотник стула, а его нога необычно тряслась. «На кадрах видно, как российский лидер неловко двигает ногами, а его рука становится фиолетовой, когда он сжимает подлокотник кресла», — писало британское издание Express.

Ранее западные таблоиды неоднократно обсуждали уже входящую в привычку манеру Путина хвататься за стол правой рукой на всех официальных встречах, а также странные движения ног 70-летнего диктатора, включая вращения ступнями и движения, схожие с «синдромом беспокойных ног».



В начале сентября врач-невролог Александра Щебет в интервью НВ охарактеризовала как «вполне возможные» предположения о том, что у Путина есть определенные проявления паркинсонизма. «Напомню, один из симптомов болезни Паркинсона и синдрома паркинсонизма — тремор конечностей в состоянии покоя. Если рука находится в движении, это становится менее заметным. А если человек хватается за предметы, например, стол, то физически напрягает мышцы и таким волевым усилием этот тремор пока еще может сдержать», — пояснила Щебет.

Сообщения о том, что у Путина диагностировали болезнь Паркинсона, появляются в британских таблоидах как минимум с апреля. А в начале ноября таблоид The Sun сообщил со ссылкой на близкий к Кремлю источник в спецслужбах, что Путина якобы «регулярно пичкают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака поджелудочной железы, который у него недавно диагностировали».