Отправляют на фронт. Кремль сознательно уничтожает представителей народов, которые могут выступать против узурпации власти — ГУР

6 октября, 17:22
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ОМОН разгоняет протест в РФ (Фото:REUTERS/REUTERS PHOTOGRAPHER)

ОМОН разгоняет протест в РФ (Фото:REUTERS/REUTERS PHOTOGRAPHER)

Кремль сознательно уничтожает представителей народов, которые могут выступать против узурпации властей в России, заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Об этом сообщает пресс-служба разведки.

«Мы наблюдаем, например, историю северного Кавказа. Кремль понимает, что это регион, где может быть какое-то сопротивление, или где может быть протестное движение. Поэтому там идет полная мобилизация молодых людей, которые способны противостоять, способны выступить против Кремля», — сказал он.

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По его словам, у Кремля есть списки и данные о тех людях, кто выражает протест, кто может быть опасен для путинского режима.

"Их просто забирают и отправляют как пушечное мясо на фронт и это теперь очень легко скрыть мобилизацией. Это происходит в том же Татарстане и других регионах, где проживают национальные меньшинства, которые в дальнейшем могут выступать против политики Кремля», — сказал он.

Протесты против мобилизации прошли в Дагестане. 

22 сентября люди перекрывали федеральную трассу в знак протеста против мобилизации. Это произошло в Бабаюртовском районе.

В этот же день в соцсетях появилось видео бунта возле здания военкомата в Дагестане.

25 сентября жители села Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу Хасавюрт — Махачкала. В ответ полицейские начали стрелять в воздух.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=9vxICRjJtz4
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Кремль Разведка Война России против Украины

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