«Путин когда-то все же сдохнет». Интервью с Преображенским о том, как выстраивать отношения с РФ и россиянами после войны 17 августа, 18:05 NV Премиум Выступление Владимира Путина на форуме Армия-2023 (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Иван Преображенский, политолог, рассказал в интервью Radio NV, как Украине и ее союзникам стоит начинать работать на стратегией отношений с Российской Федерацией после войны.

— Хочу начать с курса рубля, точнее с курса доллара. Видим, кажется, есть психологический дискомфорт в том, что доллар может стоить 100 рублей и больше. Как вы считаете, действительно ли это просто психологический дискомфорт, или это влияет каким-то образом на настроения?

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Мы не верим в то, что сейчас начнутся массовые бунты по территории России и таким образом сбросят Путина, но тем не менее. Что означает эта ватерлиния, которую курс перешел?

— Это действительно психологический рубеж, его рубль переходил один раз, после начала полномасштабной агрессии. Это было очень недолго и это был очень важный психологический момент. После него большинство россиян, которые следили за курсами валют, которым было что терять, выдохнули спокойно. Успокоившись они решили, что никакой проблемы нет, это был краткосрочный эффект; экономика работает, живем дальше.