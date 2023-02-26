Будет держаться за власть до последнего. Путин умрет либо от старости, либо с пулями в спине — Daily Express 26 февраля, 17:02 Путин вряд ли когда-нибудь откажется от власти в России (Фото:Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли когда-нибудь откажется от власти в РФ и уйдет в отставку, а потому, вероятно, умрет на должности — либо от старости, либо от покушения, пишет британский таблоид Daily Express.

В течение многих лет распространяется немало слухов и спекуляций о состоянии здоровья Путина. В частности, неоднократно появлялись сообщения о том, что он страдает паркинсонизмом и путешествует с врачом-онкологом.

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На этой неделе появилась очередная информация о том, что здоровье Путина «ухудшается» и что он страдает рядом болезней, включая рак. Один из российских телеграм-каналов писал, что 70-летний диктатор в марте должен пройти лечение, но проверить эти данные невозможно.



В 2021 году Путин продвинул в российскую конституцию изменения, позволяющие ему оставаться у власти еще два срока — до 2036 года, когда ему будет уже 84.

Daily Express опросил нескольких политиков и экспертов о том, что значит здоровье Путина для его пребывания в должности и какая судьба может ожидать диктатора.

Экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев, живущий с 2014-го года в эмиграции, отмечает, что здоровье и семейная жизнь Путина всегда были тайной. Обычно политики более открытые, особенно в период выборов, но Путину это никогда не было нужно, поскольку он никогда не шел на настоящие выборы, отмечает Пономарев.

«Зачем же ему делать это в конце своей жизни?» — добавляет оппозиционер.

Идею о том, что Путин уйдет в отставку, Пономарев считает «невозможной».

Нейт Сибли, специалист по коррупции в России, считает, что Путин, скорее всего, умрет на должности — «либо от старости, либо с пулями в спине», даже несмотря на свое огромное состояние.

«Мы можем предсказать с большей уверенностью то, что, в отличие от многих богатых россиян, Путин не планирует мирно уединиться в особняке на Французской Ривьере с дамой сердца», — сказал эксперт в комментарии изданию.

Хотя, согласно декларациям Путина, он зарабатывает примерно 140 тысяч долларов в год и живет в квартире площадью 74 квадратных метра, считается, что российский диктатор является одним из самых богатых людей в мире, обладая активами на сумму 170 миллиардов фунтов.

«Он внимательно наблюдал за тем, как другие бывшие советские лидеры пытались вырваться из авторитарных режимов — и как они потерпели неудачу. То, какие предметы роскоши можно купить, имея огромные богатства, с годами стало для Путина менее важным, чем то, кого и что ты можешь контролировать», — считает Сибли.

Но, отмечает он, вокруг Путина немало тех, кто желает ему другой судьбы.

«Люди с собственными амбициями, возможно, хотели бы видеть, как его лишают власти, как он гниет в камере или висит на фонарном столбе. Каким бы ни было его будущее, все менее вероятно, что оно будет хэппи-эндом», — говорит он.

Эксперт по связям с общественностью Энтони Берр, когда-то живший в России, в комментарии изданию отметил, что маловероятно, что Путин когда-либо уйдет в отставку — он уйдет либо на своих условиях, либо на условиях матери-природы.

«Путин будет президентом столько, сколько он захочет, или сколько его здоровье позволит. Я не удивлюсь, если он умрет на работе. Он не сдастся легко, а кто может его вытеснить? Никто», — считает эксперт.

Он отмечает, что в течение 23 лет своего правления Путин пытался устранить угрозы своему руководству любыми средствами.

«Все высшие должности в правительстве заняты друзьями со времен КГБ, людьми все того же поколения. Он даже ловко изменил конституцию, что позволило ему править до бесконечности, сделав современную Россию настоящей автократией», — добавляет он.

Только Путин и его врачи будут полностью знать правду о его болезнях, добавил Берр, отметив, что диктатор воплощает образ «сильного человека», который «просто не болеет», особенно во время войны, когда население все сильнее тревожится.

Политический эксперт Роджер Гевольб в комментарии изданию описал здоровье Путина как «самую важную проблему».

«Известно, что трудно судить, особенно на расстоянии и через СМИ, о фактическом психическом или физическом здоровье крупного публичного лица. Конечно, при всех неоднократных доказательствах все еще невозможно сказать, что президент Путин не пригоден для должности», — говорит Гевольб.

Он считает, что «очевидно», что у российского президента есть серьезные проблемы со здоровьем, но «невозможно сказать, насколько они критичны для его работы».

