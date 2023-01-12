«Будет убит». Путин не доживет до следующего дня рождения — Newsweek опубликовал прогноз российского оппозиционера 12 января, 13:43 Илья Пономарев считает, что Владимира Путина убьют до его следующего дня рождения (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российский диктатор Владимир Путин не доживет до 2024 года, так как будет убит, заявил Newsweek бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

По его мнению, заявление Путина о том, что он аннексировал украинские территории, которые Россия не может полностью контролировать, а также неудачная попытка захватить Киев и вывод войск из Херсона и Харьковской области, могут привести к тому, что его ближайшее окружение отвернется от него.

Видео дня

«Сила Путина заключается в его положении альфа-самца, человека непобедимого. 2022 год стал годом, когда эта позиция начала ослабевать. Мой прогноз, как и раньше, остается прежним, он не увидит своего следующего дня рождения», — сказал Пономарев Newsweek из Киева.

7 октября Путину исполняется 71 год.

«Конечно, моя личная мечта — увидеть [Путина] в Гааге, но я не думаю, что он до этого доживет. Окружающие не позволят ему поехать в Гаагу, потому что его показания могут на самом деле быть для них очень вредными… [поэтому] он будет убит», — сказал Пономарев.

Доказательства, собранные неправительственными организациями, СМИ и следователями, побудили посла США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак обвинить Россию в ноябре в «системных» военных преступлениях.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что МУС является подходящим местом для судебного преследования за преступление «агрессии».

Пономарев — один из организаторов Первого съезда народных депутатов России, который собрался в Польше в ноябре, чтобы разработать конституцию. По словам его участников, она открывает для России путь к действующей демократии.

Также Пономарев написал книгу Должен ли Путин умереть? История о том, как Россия становится демократией после поражения от Украины.

Он сказал, что изменения в России могут быть связаны с «бархатным сценарием так называемых системных либералов, которые убедят (Путина) уйти в отставку и оставить им место, и что они будут вести переговоры с Западом».

«Или это может быть более радикальный революционный сценарий. Лично я, очевидно, возлагаю свои надежды на последнее, а не на первое», — добавил Пономарев.

Ранее он говорил о своих связях с малоизвестной Национальной Армией Сопротивления. Однажды он сказал русскоязычному оппозиционному телеканалу Утро Февраля, что эта группировка стоит за подрывом автомобиля в результате которого погибла Дарья Дугина — дочь Александра Дугина, который, как считается, имеет влияние на Путина.

При этом другой российский оппозиционер, чемпион по шахматам Гарри Каспаров назвал группу «фейком». Он сказал Kyiv Post, что Пономарев использует ее для «рекламы собственных интересов».

Однако Пономарев подтвердил то, что Национальная Армия Сопротивления стоит за смертью Дугиной.

Россия обвиняет в убийстве Дугиной Украину, но Киев отрицает свою причастность.

По словам Пономарева, хотя он и имеет с Каспаровым общие взгляды на политическую систему, которая должна быть в постпутинской России, «мы полностью отличаемся в том, какая экономическая и социальная система» должна быть в России.

«Главная разница между нами в том, что он ведет форумы, на которых ведется много очень интересных дискуссий, но они не занимаются какой-либо практической политикой», — добавил он.

Newsweek обратился в Кремль за комментариями.

Илья Пономарев был единственным депутатом Госдумы РФ, который в 2014 году проголосовал против незаконной аннексии оккупированного Крыма Россией. Он покинул Россию в августе 2014 года. С мая 2019 года является гражданином Украины.