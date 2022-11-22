Ограждают от публичных выступлений. Путин «умирает» от рака, он должен бы прощаться со своими детьми — Scottish Daily Express 22 ноября, 12:55 Владимир Путин в Федеральном центре мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства в Москве (Фото:Sputnik/Aleksandr Rjumin/Pool via REUTERS)

Российский политический аналитик и историк Валерий Соловей отмечает, что диктатора Владимира Путина последовательно ограждают от публичных выступлений. По словам Соловея, Путин "умирает" от рака и должен прощаться со своими детьми, передает Scottish Daily Express.

Валерий Соловей, который раньше был кремлевским аналитиком, утверждает, что у Путина очень серьезная форма рака, но он цепляется за власть вместо того, чтобы прощаться со своими детьми.

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Соловей утверждает, что Путин, которому в октябре исполнилось 70 лет и слухи о здоровье которого ходят уже несколько месяцев, получает таргетную противораковую терапию и огражден от общественного внимания, произнося речи только под строгим контролем или с использованием двойников, чтобы скрыть свою слабость.

«У него несколько диагнозов. Это очень сложная онкология. Он находится на таргетной терапии, но она не может продолжаться бесконечно. У него болезнь Паркинсона, которая влияет на некоторые особенности поведения. Есть у него и психические проблемы, но не в бытовом смысле, а в сугубо медицинском. Они усугубляются под воздействием лекарств», — сказал эксперт в интервью УНИАН.

Соловей — аналитик, бывший политолог, историк и бывший начальник отдела по связям с общественностью РФ. По его словам, дни Путина подходят к концу, и ему стоило бы проводить время со своими детьми и внуками, пока оно у него еще есть.

«Но нет, он хочет пройти этот путь до конца и закончить, как он думает, триумфом. Триумфом он не закончит, но по крайней мере хочет избежать позора», — заявил историк в комментарии на прошлой неделе.

Сообщалось также, что у российского диктатора больше 20 лет есть признаки болезни Паркинсона и рак поджелудочной железы, что Кремль неоднократно отрицал, несмотря на очевидные проблемы с подвижностью и дрожащие руки Путина, из-за которых он был прикован к стулу с укутанными пледом ногами во время военного парада в начале этого года.

Кроме того, с апреля ходят слухи, исходящие от американской разведки, что у российского диктатора есть скрытые жалобы на здоровье и, возможно, он получает инъекции стероидов от возможного «распространенного» рака щитовидной железы.

В мае этого года начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор тяжело болен раком.

А в начале ноября британский генерал, бывший глава Генштаба страны и член палаты лордов Ричард Даннат заявил Sky News, что у российского диктатора Владимира Путина почернели сверху кисти рук, что может говорить о том, что в них вводят инъекции.

«Еще одна вещь, о которой стоит задуматься, это то, насколько здоров Владимир Путин. Внимательные наблюдатели теперь замечают, что его кисти рук сверху выглядят довольно черными, что является признаком введения инъекций, когда инъекции уже нельзя вводить в другие части тела. Интересно отметить это и просто понаблюдать, действительно ли он так здоров, как хочет показать», — сказал Даннат.

На кадрах из зала заседаний со встречи с высшим руководством также видно, как дрожали руки Путина, когда он схватился за стол, чтобы, похоже, удержаться на ногах, пишет Scottish Daily Express. Также издание отмечает, что во время прогулки, когда Путин принимал участие в Дне ВМФ в Санкт-Петербурге, его правая рука была неподвижной, поэтому он отгонял комаров левой.

