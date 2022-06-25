Слухи о смерти Путина выгодны Кремлю. Почему российский режим поддерживает вбросы о состоянии здоровья диктатора — политолог 25 июня, 08:06 Цей матеріал також доступний українською По мнению Ивана Преображенского, слухи о плохом здоровье Путина нужны Кремлю, чтобы отвлечь внимание от вопроса об устойчивости системы правления в РФ (Фото:Sputnik/Kirill Kallinikov/Kremlin via REUTERS)

Политолог Иван Преображенский в интервью НВ заявил, что за вбросами о плохом состоянии здоровья Владимира Путина стоит Кремль.

«Я думаю, сам Кремль активно поддерживает эти слухи, вбрасывает их даже, а потом они начинают жить своей жизнью. Как вначале вбросили вообще непонятно откуда кандидатуру [директора ФСБ России] Николая Патрушева, а теперь вбрасывают, что у Патрушева есть оппоненты», — сказал он.

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По словам Преображенского, даже если Путин серьезно болен, вопрос не в этом, а в том, насколько устойчива российская политическая система.

«И этот вопрос как раз пытаются маскировать пустым трепом о возможных кандидатах», — уверен политолог.

17 июня секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ прокомментировал слухи слабом здоровье Путина.

По его словам, это не просто слухи — у Украины есть подтвержденная информация:

«Тот, кто на троне, временно испытывает определенные проблемы [со здоровьем], судя по многим информационным потокам, по данным разведок. И это не только наша разведка, это и разведки других стран. У нас есть подтверждение».

«Если вы вспомните советское время, когда у нас были пожилые руководители, то 90% населения говорило не о каких-то достижениях, а именно о здоровье этих людей. Помните, как это происходило в 1980-е годы? Когда один за другим три человека поочередно руководили страной, но очень быстро умирали, потому что они уже были так стары, как Путин», — напомнил Данилов.

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