«Понять, что он настолько безумен было сложно» — российский политолог о приходе Путина к власти 7 сентября, 18:08 Бывший президент СССР Михаил Горбачев и будущий российский диктатор Владимир Путин в декабре 2004 года (Фото:REUTERS/Christian Charisius)

Российский политический эксперт и социолог Игорь Эйдман в интервью Радио НВ сказал, что российскому диктатору Владимиру Путину удалось прийти к власти, так как поначалу было сложно понять, насколько он безумен.



«Когда он пришел к власти, он умел притворяться. Не то чтобы он притворялся добрым паинькой, но понять, что он настолько безумен, было очень сложно. А сейчас по большому счету весь этот „корабль дураков“, который вместе с ним идет на риф, они все, Шойгу, Лавров и прочие, они настолько повязаны и замараны в его преступлениях, что им уже деваться некуда, пути для отхода они сами себе закрыли», — объяснил Эйдман Радио НВ.

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По словам российского политолога, Путин «специально вяжет» соратников в своих преступлениях и «марает в крови».

Эйдман напомнил о показательном заседании Совбеза РФ перед началом широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля, на котором Путин заставил всех своих высших чиновников и силовиков «прежде всего расписаться в поддержке этого преступного решения, то есть он их повязал кровью».

Политолог не исключил, что соратники Путина попытаются отстранить его от власти, если решат, что он для них представляет большую угрозу, чем крушение всей системы, но добавил, что шансы на это небольшие.

15 февраля Госдума РФ поддержала обращение к Владимиру Путину о признании «Л/ДНР». Глава государства-агрессора, комментируя решение, заявил, что Россия «должна сделать все для решения проблем Донбасса».

21 февраля главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к главе Кремля с просьбой признать независимость самопровозглашенных «Л/ДНР».

В этот же день было показано внеочередное заседание Совбеза РФ, которое было записано раньше, на котором все присутствующие чиновники заявляли, что поддерживают признание независимости «Л/ДНР».

Уже вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании псевдореспублик, а также договора «о дружбе и взаимопомощи», а 24 февраля началось полномасштабное российское вторжение в Украину.

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