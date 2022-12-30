Из-за болезни Паркинсона. Инсайдер в Кремле утверждает, что Путин «использует двойников» — Daily Star 30 декабря, 12:55 10 декабря российский политолог Валерий Соловей утверждал, что на «открытии» Крымского моста после незавершенного ремонта был не Владимир Путин, а его двойник (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Инсайдер в Кремле заявляет, что проблемы российского диктатора Владимира Путина со здоровьем, похоже, ухудшаются, из-за чего он «использует двойников» на публичных мероприятиях, пишет Daily Star.

С тех пор, как в феврале Путин приказал своим войскам вторгнуться в соседнюю Украину, ходят слухи о его плохом состоянии здоровья и возможных покушениях на убийство, ни один из которых пока не подтвердился.

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Однако сейчас некоторые в России утверждают, что он рано или поздно сдастся.

Telegram-канал Генерал СВР — основной источник слухов о критическом состоянии здоровья 70-летнего российского диктатора — заявляет, что он он «критически болен» и страдает от головокружения и головных болей.

Предполагаемый кремлевский инсайдер также пишет, что Путин «использовал двойников» на публичных мероприятиях, чтобы избежать подозрений.

Никаких доказательств того, что Путин использовал двойников на каких-то конкретных мероприятиях, представлено не было, при этом многие мероприятия, на которых он должен был появиться, были отменены.

В качестве доказательства Telegram-канал Генерал СВР отсылает к случая, который, как он утверждал, произошел несколько недель назад, — когда Путин якобы упал с лестницы в своем доме в Кремле и непроизвольно испражнился.

Это утверждение должно продемонстрировать, что предполагаемый рак российского диктатора «медленно прогрессирует» и «ставит под сомнение его способность участвовать в крупных мероприятиях».

Также утверждается, что в начале Нового года врачи Путина проведут встречу, чтобы обсудить дальнейшее лечение его болезни Паркинсона. О том что российский диктатор болен болезнью Паркинсона тоже ходят слухи, но Кремль их не комментировал.

В появившимся в начале полномасштабного российского вторжения в Украину Telegram-канале Генерал СВР утверждалось, что им руководит некто, получивший инсайдерскую информацию от «источника» в Кремле, близкого к Владимиру Путину.

Однако ничего из опубликованной им информации проверить не удалось, «несмотря на все попытки Daily Star получить комментарий от Кремля за последние 10 месяцев».

10 декабря российский политолог Валерий Соловей в эфире программы Утренний разворот на YouTube-канале Живой гвоздь заявил, что на «открытие» Крымского моста, якобы восстановленного после взрыва, российский диктатор Владимир Путин отправил своего двойника.