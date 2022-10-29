«Просто наср*ть всем на Володю». Российский журналист рассказал, почему нет раскола кремлевских элит и как меняется роль Путина. Интервью 29 октября, 11:52 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Barykin/Pool via REUTERS)

Российский журналист Тимур Олевский убежден, что никаких признаков существования раскола внутри кремлевских элит нет.

В интервью Радио НВ он рассказал, какие интересы преследует каждая из групп влияния России и почему всем просто «наср*ть на Володю», имея в виду диктатора Владимира Путина.

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— Какие действительно настроения царят сейчас среди российской верхушки?

— Если мы говорим об этой «элитной» истории, то я бы выделил две вещи.

Во-первых, совершенно точно, мне кажется, надо перестать думать, что существует раскол элит. Я лично в него не верю. И никаких признаков того, что существует раскол внутри элит, я не вижу. Мне кажется, это очень ложное, опасное убеждение, которое может привести к неверным выводам. Люди принимают за раскол элит то, что на самом деле является просто борьбой за персональные интересы внутри всей этой системы.

У [марионетки Кремля в Чечне Рамзана] Кадырова есть какой-то интерес в том, чтобы продолжать получать деньги в Чечню, контролировать регион и не прекращать получение дотаций из центра. И при этом желательно суметь переложить неудачи на фронте и гибель чеченцев на других людей, чтобы ему не предъявляли внутри республики, это его интерес. На условного генерала [Александра] Лапина, которого он в глаза никогда не видел.

У [основателя ЧВК Вагнера Евгения] Пригожина интерес продолжать копать в Белгородской области непонятно кому нужный окоп, чтобы осваивать миллиард рублей, выделенный Министерством обороны; и продолжать продавать Министерству обороны что-то, что он продает через свои фирмы-прокладки. Естественно, сейчас самый главный интерес у Пригожина — это продолжать зарабатывать деньги на продаже русских людей на войну. Это его новый бизнес.

У кого-то еще какой-то интерес.

Ситуационно между собой они могут спорить, лаяться и даже подставлять друг друга. Например, заводя уголовные дела в отношении заместителей и подчиненных. Но это не конфликт интересов, потому что генерально вся эта история о том, чтобы система сохранилась, — это то, чего им хочется. Если внутри кто-то, к примеру, Пригожин скажет «давайте разрушим все и построим другую систему», вот тогда действительно начнется конфликт. Его просто съедят, он не успеет слово сказать. Но он такого не скажет, потому что он внутри этой системы и она своим существованием пока гарантирует его безбедную жизнь.

— Уточню: протягивание личных интересов не является признаком конфликта в Российской Федерации? Об этом вы говорите сейчас?

— Абсолютно. Просто когда люди говорят «конфликт элит», все думают: вот, сейчас будет заговор, Путина табакеркой убьют. Нет. Нет никаких оснований для того, чтобы предполагать, что кто-то хочет глобальных изменений в стране. Это может произойти, только если придет кто-то извне и научит как жить. Или придут люди с улицы, что, вероятнее всего, невозможно сейчас вообще никак, поэтому просто не существует такого способа.