Секреты диктатора. В России заключенных перед отправкой на войну освобождали из колоний тайным указом Путина 9 января, 16:52 Первая группа помилованных заключенных, воевавших в Украине в составе ЧВК Вагнера (Фото:via Настоящее время)

Российских заключенных, завербованных ЧВК Вагнера для участия в войне против Украины, освобождали из мест лишения свободы тайным указом российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявила член президентского Совета по правам человека в РФ Ева Меркачева в комментарии пропагандистам из РИА-Новости.

По ее словам, заключенных освобождали до того, как вывезти их из колоний, в рамках «процедуры помилования» диктатором. Эта процедура была государственной тайной, сообщают пропагандисты со ссылкой на правозащитницу.

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Меркачева рассказала, что говорила с близкими бывших заключенных, которые утверждают, что «у них есть все документы, подтверждающие освобождение».

«У меня нет указов самих, но я говорила с близкими этих людей, которые были первыми освобождены. Они все уверяют, что на руках у них документы, подписанные… началом июля — 5 июля. И вывезли соответственно в этот же день или на следующий… Соответственно этих людей освободили еще пятого числа, я сейчас говорю, в первую очередь, про первую группу освобожденных», — заявила она.

Ранее основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сообщил о помиловании первой группы заключенных, завербованных на войну России против Украины и завершивших полугодовую службу по контракту. По словам Пригожина, с них сняты все судимости. Он также подчеркнул, что многие из бывших заключенных, участвующих в военных действиях в Украине, попали в тюрьму «случайно или в силу характера».

Среди первой группы помилованных осужденных журналисты опознали воров-рецидивистов, наркоторговцев и убийц. Все они — жители Санкт-Петербурга или Ленинградской области РФ.

5 января в украинской разведке сообщили, что ЧВК Вагнера начала рекрутировать заключенных из исправительных учреждений Чеченской республики, большинство из которых были осуждены за политическую деятельность.