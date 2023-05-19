Где скрывается Путин. Интервью с Ильей Пономаревым о том, почему российский диктатор практически никогда не покидает Москву 19 мая, 18:32 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин, 18 мая 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Илья Пономарев, экс-депутат Госдумы РФ, рассказал в эфире Radio NV, почему российский диктатор Владимир Путин не покидает Москву и ее окрестности и фактически не посещает бункеры и дворцы по территории Российской Федерации.

— Я для себя с удивлением прочитала, что в России арестовывают политиков, бывших политиков, активистов по делу Ильи Пономарева. А напомните всем, что это за такое дело над вами там висит в России? И почему людей по этому делу арестовывают?

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— Мне бы самому было очень интересно узнать, что это за дело. Потому что единственное, что я знаю, что оно было возбуждено 2 сентября прошлого года. Но что это за дело, я не знаю, потому что мои адвокаты не приобщены к его материалам. И первый раз я узнал о его существовании именно из-за таких обысков и рейдов по домам активистов.