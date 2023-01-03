Здоровье все хуже. У Путина головные боли из-за болезни Паркинсона, вместо него показывают дипфейки и двойников — Latestly 3 января, 17:40 СМИ пишут, что больной российский диктатор Владимир Путин отправляет на официальные мероприятия двойников и использует дипфейки (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Путин страдает от головных болей, вызванных болезнью Паркинсона, а чтобы скрыть ухудшающееся состояние здоровья использует двойников и дипфейки, пишет новостной сайт Latestly со ссылкой на анонимный Telegram-канал Генерал СВР.

В материале говорится, что ранее сообщалось о том, что Путин страдает от тяжелого состояния здоровья и «критически болен». В ряде сообщений утверждается, что Путин болен болезнью Паркинсона и его состояние здоровья быстро ухудшается. В новом недавно появившемся сообщении утверждается, что российский диктатор вынужден использовать дипфейки и двойников, которые появляются вместо него на публичных мероприятиях.

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Это сообщение появилось в Telegram-канале Генерал СВР, который предположительно ведет высокопоставленный кремлевский чиновник, обладающий «инсайдерской» информацией о состоянии здоровья Путина. Этот Telegram-канал утверждает, что Путин был вынужден отменить серию мероприятий в декабре 2022 года, так как страдал от «частого головокружения и головных болей, связанных с болезнью Паркинсона».

Чтобы скрыть свое ухудшающееся состояние здоровья, Путин в качестве прикрытия отправил на некоторые мероприятия своих двойников. В сообщении предполагается, что недавние визиты на Крымский мост и в Тулу, где состоялась встреча с губернатором, на самом деле совершил двойник Путина.

В сообщении также говорится, что, кроме побочных эффектов болезни Паркинсона, предполагаемое онкологическое заболевание Путина «прогрессирует» и влияет на его общее состояние и работоспособность.

Ранее в декабре широко обсуждалось, что Путин «непроизвольно испражнился» на глазах своих охранников после падения с лестницы в своей частной резиденции в Москве. В одном из сообщений говорится, что Путина лечат от рака с помощью западных лекарств.

Инфографика: NV

Инфографика: NV

Путин отменил свою ежегодную большую пресс-конференцию, которую он проводит ежегодно с 2012 года, послание Федеральному собранию РФ и участие в хоккейном матче на Красной площади созданного им любительского клуба.

