Полиорганная онкология. Путина держит на плаву курс лечения иностранных медиков — политолог 26 декабря, 15:47 Онкология у Владимира Путина перешла в полиорганную форму, утверждает Валерий Соловей (Фото:Reuters)

Несмотря на многочисленные предполагаемые болезни Владимира Путина, он продолжает появляться на публике лишь потому, что диктатора «слишком успешно лечат» иностранные медики — но и этот процесс не бесконечен, пишет американский таблоид New York Post со ссылкой на российского политолога Валерия Соловья.

Соловей, который регулярно заявляет о якобы тяжелых проблемах со здоровьем у Путина, дал новое интервью украинскому YouTube-каналу Odesa Film Studio.

В этой беседе он вновь заявил, что у российского диктатора наблюдаются симптомы паркинсонизма («проблемы с движением, с руками, с ногами»). «Хотя это также и следствие препаратов и таргетной терапии, которыми лечат его онкологию», — добавил Соловей. По его словам, у Путина якобы уже «довольно тяжелая полиорганная онкология», а также психические проблемы «в строго медицинском смысле».

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Соловей утверждает, что Путина «пока что поддерживают на плаву, причем лечение курируется не российскими врачами», а его стратегия и тактика определялась «врачами находящимися вне пределов Российской Федерации». «Они же ему делали операцию в феврале 2020 года вскоре после того, как у него был диагностирована онкология», — заявил российский политолог. В ответ на уточняющий вопрос о характере этого заболевания у Владимира Путина Соловей заявил, что «начиналось все, насколько я знаю, с [рака] кишечника, но сейчас это носит более опасный характер и более распространенный».

Он также подтвердил, что диктатор все еще находится под наблюдением зарубежных врачей и доверяет им: «Да, он доверяет вполне. Ну, естественно, все назначения проверяются российскими врачами».

В то же время, по словам Соловья, без этого лечения Путина бы уже «совершенно точно не было в публичной жизни Российской Федерации, это абсолютно точно». «Он пользуется самыми передовыми средствами лечения, таргетной терапией, которую в РФ обеспечить ему не в состоянии», — утверждает российский политолог.

По его словам, иностранные медики «слишком успешно лечат» диктатора, но и этот процесс не бесконечен. «Уже конец виден даже по словам тех врачей, которые курируют это лечение, потому что ни одна медицина не может быть бесконечно успешна», — отметил Соловей, допустив, что именно поэтому Путин развязал войну — мол, он «как раз хотел внести вклад в историю и уйти, оставив память о себе, вписав свое место в историю большими буквами». «В любом случае, он место в истории уже занял — другое дело, с каким знаком и какого цвета эти буквы, которыми его имя будет вписано в историю».

Отдельно Соловей упомянул о том, что препараты, которые Путин якобы «вынужден принимать для поддержания себя на плаву», оказывают прямое влияние на его оценку ситуации, а также на «адекватность восприятия ситуации и адекватность принимаемых решений».

В конце 2022 года Владимир Путин отказался от нескольких важных публичных выступлений, включая обращение к Совету Федерации РФ и итоговую пресс-конференцию. Кроме того, визит Путина в Нижний Тагил внезапно отменили, что спровоцировало волну публикаций в таблоидах о проблемах со здоровьем диктатора.

Так, британская газета Metro написала о том, что диктатор якобы опасается крупной вспышки гриппа А (H1N1), которая поразила Кремль, из-за чего Путина якобы держат «подальше от людей» и он решил отказаться от выступления в парламенте РФ. Эти слухи подстегивает волна предыдущих неподтвержденных сообщений о том, что у Путина выявили онкологию, симптомы болезни Паркинсона либо другие заболевания. Недавно американский журнал Newsweek пытался выяснить, соответствует ли действительности информация о том, что диктатора скоро ждет операция на прямой кишке после якобы падения с лестницы и ушиба копчика на фоне рака кишечника.

Инфографика: НВ

Инфографика: НВ